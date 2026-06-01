Femicidio de Agostina: la abogada del padre afirmó que Gabriel está “quebrado”

Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, afirmó que el hombre atraviesa un momento de extrema vulnerabilidad tras el hallazgo del cuerpo de su hija y describió su estado como el de “un muerto en vida”.

“Gabriel está quebrado. No logra todavía procesar todo esto, está con asistencia médica y psicológica”, agregó en declaraciones a Radio Rivadavia.

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Qué dijo la abogada del padre de Agostina

“Él consideraba que iba a encontrar a su hija. Hablaba de planes con Agostina viva”, explicó la letrada.

“Hoy estamos hablando de un homicidio, pero nosotros vamos a pedir que se caratule como femicidio porque hay violencia de género”, remarcó. Además señaló que el análisis forense será clave para determinar si existieron otros delitos asociados al crimen.

“Vamos a ir por todas las otras responsabilidades porque yo digo que es una cadena. No descarto que vaya a haber más imputaciones”, aseguró al sostener que la investigación podría ampliarse y alcanzar a otras personas.

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Qué dijo sobre la fiscalía

Alaniz defendió el trabajo realizado por la fiscalía y las autoridades provinciales durante la búsqueda de Agostina. “Nosotros vimos cómo se trabajó y cómo se buscó”, subrayó.

También indicó que Gabriel Vega no prestó atención al reciente pedido público de disculpas realizado por la madre del acusado. “No está en eso. Está tratando de ponerse de pie porque esto recién empieza”, finalizó la abogada.

JMP