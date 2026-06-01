La OIT toma el modelo de contratación de la UOCRA para la relación laboral de las plataformas

En el marco de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la regulación del empleo tecnológico, Gerardo Martínez, confirmó que se está discutiendo "palmo a palmo" un nuevo marco regulatorio global con las principales empresas del sector. "Nos interesa que esos trabajadores y trabajadoras cuenten con condiciones laborales formales y con derechos garantizados en cada etapa del proceso, de acuerdo con la función que desempeña cada uno", señaló en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190). Argumentó que se busca un formato que funcione sobre la base de una "modalidad dinámica" y que tenga "una agilidad sin que eso signifique perder las condiciones y el respaldo del derecho".

Gerardo Martínez es dirigente gremial que se desempeña como secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA; además es secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General de Trabajo, además miembro titular del Consejo de Administración de la Organización Internacional de Trabajo y ejerce la representación en el foro del grupo sindical que acompaña al G20.

Lo nombraron vicepresidente de esta convención, así que me imagino que está con un rol muy importante. Vale mencionar que usted también es el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y que está en la OIT hace mucho tiempo. ¿Cómo cayó la homilía del Papa León XIV sobre la inteligencia artificial que finalmente de alguna manera habla sobre el trabajo?

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Por supuesto, la homilía representa para todos nosotros un punto de reflexión. No solamente para aquellos que somos católicos, sino para la comunidad internacional que la Iglesia Católica tome como referencia a este punto de inflexión ante estos nuevos paradigmas que se presentan en la sociedad productiva, donde aparece la inteligencia artificial, las plataformas, significan un gran desafío.

Creemos que este reconocimiento acompañado por expertos a su vez que expresan distintas compañías del impacto que tiene la inteligencia artificial, tiene que tener desde la política internacional un cierto proceso de análisis, de andar y ver, como para que esto esté al servicio de la gente, del mejor vivir, de poder generar las respuestas que hasta ahora la globalización o el multilateralismo no ha podido resolver, que tiene que ver con el hambre, con la desocupación, con la informalidad que hay en el mundo. Si a esto no tenemos una capacidad de reaccionar en forma contundente como para generar una nueva matriz donde el desarrollo productivo y donde la capacitación y la formación profesional de nuestros trabajadores y la sociedad civil, se va a ver afectada.

Por lo tanto, me parece que es parte del debate, que también estamos haciendo aquí en la OIT y que estamos promoviendo de alguna manera del mundo sindical mundial, del grupo de los trabajadores, y donde tenemos el acompañamiento de algunos sectores empleadores y de algunos gobiernos, volver a discutir un nuevo contrato social mundial que nos dé la posibilidad de recrear una fórmula polinómica ajustada al proceso de lo que implica esta presencia de tecnología y de todo el proceso de los grandes problemas que hay en el mundo, teniendo en cuenta que cuando uno mira las estadísticas casi el 40% de la sociedad mundial está en una informalidad absoluta. No es un problema solamente de Argentina, no es un problema de nuestra región, es un problema mundial.

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La reunión de la OIT tiene tres temas: plataformas digitales, igualdad de género y diálogo digital. Me gustaría el de plataformas digitales: cuál es la discusión que hay en las distintas partes del mundo, cuáles son las soluciones que se han planteado y compararlo con lo que está pasando en Argentina.

Este tema es uno de los grandes temas que venimos discutiendo en la OIT prácticamente hace 10 años, que queremos imponer un primer convenio, que tenga un alcance mundial como un piso de protección, generando una herramienta para generar convenciones colectivas de trabajo y una formalidad para lo que nosotros observamos de lo que está sucediendo en el mundo, porque hay una desregulación absoluta y hay un espacio sin el control; las empresas provocan un abuso en ese contexto, indudablemente.

Cuando nos toca discutir con aquellos que se oponen a que tengamos la discusión de un piso de protección social, nosotros les decimos "bueno, pero esta es una nueva realidad laboral que se presenta". Por lo tanto, cada una de las realidades que se presentó en los distintos estamentos comerciales o productivos en el mundo siempre fueron tomadas en cuenta en el debate internacional que representa el diálogo triunfativo de la OIT.

Me parece que estas unidades de negocios que dan mucha ganancia a sectores que invierten o que son los dueños de las empresas, hay que ponerle un límite; un límite lógico de lo que significa el equilibrio entre el capital y el trabajo. Y, por lo tanto, para eso es necesario discutir escuchando los elementos que puedan tener el sector que invierte. Por otro lado, la opinión de los gobiernos, que son los que generan la matriz de lo que es la gobernabilidad mundial; y, por otro lado, los trabajadores que nos vemos afectado en este proceso porque al no haber normas, se produce el abuso y se produce la injusticia social.

Creo que en esta etapa llegamos a buen término a incorporar en la agenda de negocios esta oportunidad. Y me atrevo a decir que a lo mejor no vamos a lograr el 100% de nuestros objetivos, pero seguramente vamos a lograr un convenio como primer piso de protección como para regular la actividad y como para observar, en ese acuerdo que podamos establecer en este momento, un equilibrio entre el capital y el trabajo.

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El gobierno acaba de instrumentar lo que sería el Fondo para el Pago de Indemnizaciones, parte de la reforma laboral que el gobierno llevó adelante, que tuvo sus paradas en la justicia y que finalmente avanza ya sin esos límites, y siempre se puso de ejemplo el sistema indemnizatorio de la construcción. Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia su visión respecto al nuevo sistema indemnizatorio general de la reforma laboral, comparado con el de la UOCRA, lo que le parece que esté bien y lo que le parezca que esté mal.

Tenemos una modalidad indemnizatoria que es el sistema de asistencia laboral, que forma parte de una modalidad por la característica que tiene la industria de la construcción, donde existe un ritmo de trabajo, donde en el proceso de una obra, en la construcción de un edificio, aparece el sistema de asistencia laboral que es en distintos gremios. Nosotros le llamamos gremio a distintas etapas de lo que es la excavación, después la sumuración y después todo el articulado para terminar el edificio. Por lo tanto, hay un giro permanente de distintos componentes de trabajadores y trabajadoras que tienen distintas esencialidades, mientras se va produciendo el avance de la obra.

Ahora esos trabajadores dejan de estar y aparecen los otros que tienen ese formato, por ejemplo, los somentistas, los carpinteros, los yeseros, los electricistas, los colocadores, etc. Y probablemente para nosotros ese sistema funciona. Yo lo he hablado con muchos sectores del desarrollo productivo y comercial de Argentina. Argentina, lo que digo es que tiene que haber un reconocimiento soberano de cada una de las actividades. Lo nuestro funciona porque hay un acuerdo de parte entre lo que es el sector empresario, el sector sindical, que logramos establecer este sistema, y es válido y es útil tanto para el trabajador como para el sector empresario. Por lo tanto, hay que ser respetuosos en la soberanía de los acuerdos convencionales entre el diálogo.

El diálogo es algo fundamental que tiene que haber entre las partes, porque dentro del desarrollo del capital que representa la inversión de una empresa, los recursos humanos, es decir, la capacidad y la formación de los trabajadores, es un valor importante para el nivel de utilidad y para el nivel de ganancia que pueda tener ese emprendimiento o esa actividad productiva o comercial. Si esa lógica de entendimiento en la que se mantiene, con preeminencia en el desarrollo para sacar el producto, tanto desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de la utilidad, pero también del beneficio que necesita el trabajador, me parece que ese camino del diálogo es una llave maestra.

Indudablemente creo que el gobierno tiene que comprender eso y ser respetuoso evitando que la política se intrometa en el diálogo virtuoso que tiene cada una de las actividades para concordar, para determinar una metodología que sea útil en un sentido de lo que significa la defensa de los intereses empresarios, pero también de la defensa de los intereses de los trabajadores que representan los sindictatos.

Casualmente uno de los tres temas era el diálogo social. Déjeme volver al primero. Usted dice que no se va a lograr todo lo que aspiran, pero es optimista que se va a aprobar una base internacional o que la OIT va a proponer una base internacional del contrato de los trabajadores de plataforma. ¿Podría hacernos una síntesis en qué consistirían esos puntos fundamentales de la regulación del trabajo de plataformas?

En esta etapa estamos discutiendo. Por supuesto, hay posturas definidas por parte del sector. Para que usted tenga noción de la importancia que tiene este debate, la representante empleadora de este debate es la CEO de Uber, por dar un ejemplo. Estamos hablando de Uber, Amazon y otras compañías que tienen una presencia a nivel internacional. Así que estamos discutiendo palmo a palmo. Día a día, hora a hora, minuto a minuto, existen resistencias, por supuesto, por parte del grupo empleador. También hay observaciones por parte de los gobiernos. Nos interesa que esos trabajadores y trabajadoras estén efectivamente bajo relación de dependencia; es decir, que cuenten con condiciones laborales formales y con derechos garantizados en cada etapa del proceso, de acuerdo con la función que desempeña cada uno.

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O sea que el modelo de contratación de relación de dependencia, aunque por tiempo variable y finito, que tiene la UOCRA en la Argentina, sería el modelo que usted cree que sería más adecuado y que probablemente se termine implementando a nivel mundial para los trabajadores de plataformas, que pueden trabajar durante menos horas o durante un periodo corto y después volver a hacerlo.

Por eso mismo. Es decir, la idea más o menos es tener un proceso con dinámica propia de lo que significa actividad de plataforma, que tenga una agilidad sin que eso signifique perder las condiciones y el respaldo del derecho. Por supuesto, todo convenio internacional es un piso que se establece para que después cada una de las partes, en cada uno de los países, tengan la soberanía sobre ese piso, lograr mejoras, porque el piso es un punto de partida.

Después las realidades que se puedan dar en cada una de esas actividades y el volumen que pueda tener esa empresa, probablemente eso indica una relación lógica entre lo que gana la empresa y lo que ganan los trabajadores. Lo que sí sabemos es que hoy estamos sin un paraguas de protección. No tenemos la oportunidad de sentarnos y existe una supremacía expuesta, sin exageración, donde las empresas pueden tomar y determinar de acuerdo a sus antojos, ya sea del gerente comercial o del gerente de esa empresa, y donde el trabajador no tiene un punto de referencia donde poder defender sus derechos.

Entiendo que la OIT hace recomendaciones mundiales, no tiene la capacidad de obligar a los estados a que las cumplan, y al mismo tiempo, en este caso en particular, dado que una docena de empresas que actúan en todo el mundo concentran 90% de los trabajadores de plataformas, si a través de la OIT se llegara a un acuerdo, como por ejemplo la CEO de Uber, sería aplicable para Uber en todo el mundo. ¿Lo entiendo bien?

Sí, sería para Uber un piso de protección, como para Amazon, como para cualquier compañía internacional o nacional.

Pero ustedes lo podrían acordar con 10 empresas, se acordaría el 90% del empleo de plataformas. Porque digo, la OIT no puede obligar a la Argentina, por ejemplo, a que tenga una legislación de trabajadores de plataformas, pero si se llega a un acuerdo con Uber a nivel mundial, Uber la cumpliría en la Argentina, si entiendo bien.

Claro, el CEO de Uber está representando a todo el grupo de empleadores y a todas las empresas mundiales, lo que significa que Uber representa a todos. Por lo tanto, no es solamente un convenio solo de Uber, no; es un convenio que se discute en forma global para que una vez que esté acordado, o para Dios quiera que esto suceda, sea un punto de referencia para Uber, que es un monstruo, o para Amazon, como también para aquellas empresas pequeñas o medianas que puedan ser de características nacionales.

RM