Gerardo Martínez fue elegido vicepresidente de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra

En junio de 2026 se realizará la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, con participación de gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 países. En esta oportunidad, Gerardo Martínez, Secretsrio de Relaciones Internacionales de la CGT y miembro del Consejo de Administración de la OIT, fue elegido por el grupo de trabajadores a nivel global, como vice presidente de la Conferencia.

La designación fue ratificada por el Consejo de Administración del organismo, donde el dirigente argentino ocupa un lugar titular desde hace años. Martínez representará los intereses de las centrales obreras de los cinco continentes durante las deliberaciones que fijarán los estándares internacionales y las recomendaciones sobre trabajo decente y justicia social.

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Su rol implicará la moderación de debates parlamentarios donde se revisarán normas relativas a la protección contra riesgos biológicos y la economía del cuidado, temas centrales de la agenda 2026.

En la Conferencia Internacional del Trabajo se debatirán tres ejes principales: el trabajo en plataformas digitales, la igualdad de género en el empleo y el fortalecimiento del diálogo social, además del tratamiento permanente de la Comisión de Aplicación de Normas.

En cuanto al diálogo social, se trata de la tercera discusión sobre el tema (tras 2013 y 2018). Se destaca que atraviesa un momento crítico, con desafíos importantes, pero sigue siendo una herramienta clave para la gobernanza democrática.

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Respecto a la igualdad de género, la OIT impulsa un programa transformador basado en seis pilares: igualdad salarial, políticas de cuidado con licencias remuneradas, desarrollo de competencias, inversión en sectores clave como salud y educación, eliminación de barreras y estereotipos, y prevención de la violencia y el acoso laboral por motivos de género.

Finalmente, sobre la economía de plataformas, se avanza en una segunda discusión normativa para establecer un convenio internacional que regule este tipo de trabajo, lo que podría convertirse en la primera norma global en la materia.