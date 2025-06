La CGT también endurece su posición en el exterior: Martínez criticó al Gobierno en la OIT

Cada vez son más contundentes las señales que emite la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el gobierno de Javier Milei. En la central que tiene su sede en la calle Azopardo dicen que hay voluntad de diálogo pero el malestar contra el oficialismo crece y se comienza a reflejar en distintos ámbitos, como sucedió ayer en la 113ª reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se realizó en Ginebra, Suiza.

En el organismo internacional, la Argentina estuvo representada por Gerardo Martínez, líder de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), quien además es uno de los principales articuladores internos del cegetismo. Un dirigente que, además de mantener la cohesión interna dentro de la calle Azopardo, siempre fue parte de los dialoguistas entre la pata gremial y el Gobierno. Sin embargo, ya dio muestras claras de hartazgo ante las diversas acciones que llevó adelante la administración libertaria contra el sindicalismo, como el techo que impuso en las negociaciones paritarias.

Por eso, su disertación en la cumbre tuvo palabras con un tono muy alto contra la administración libertaria. A lo largo de cinco minutos, se quejó de que en la Argentina “el mensaje de la política sigue siendo el de la confrontación. El Gobierno desatiende demandas económicas urgentes en términos económicos y sociales, desfinancia salud y educación y no promueve políticas de ingresos y de empleo para sectores expuestos a una pobreza extrema”.

En su discurso lanzó una advertencia: “El consenso de la sociedad en torno de bajar la inflación debe ser el resultado del esfuerzo compartido y no del sacrificio exclusivo de los trabajadores, la clase media y los sectores más golpeados”.

También se quejó de que el Gobierno busca transferir al sector privado roles que son propios del Estado, afectando la justicia social. “Sin Estado no hay nación”, expresó el dirigente sindical, quien agregó que se requiere de un Estado “moderno que contenga a todos”.

Cuestionando los números del Indec, que dicen que hay un 36% de pobreza, Martínez aseguró que “es inaceptable” que casi la mitad de la Argentina “sufra la pobreza y la indigencia mientras existe un potencial muy importante en términos productivos”. Y dijo que el sindicalismo puede ser parte de la solución a los problemas estructurales del país porque “sabe qué hay que hacer”.

En un tono de voz que nunca se modificó, dijo que hay posibilidades de que el gremialismo establezca un pacto con los sectores productivos. Aunque bajo condiciones: el hombre fuerte de la Uocra mencionó que es inaceptable que se toquen derechos laborales, como el decreto 340 que ideó Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Restringe el derecho a la huelga para distintas actividades consideradas esenciales, pero esta semana fue suspendido por la Justicia.

Para la CGT, en concordancia con las dos CTA, dicho decreto es inconstitucional y generó que las centrales elaboren demandas judiciales en el ámbito local. Incluso, lograron firmar una denuncia en conjunto contra el gobierno nacional en la OIT. La acusación habla de que en la era Milei se violan convenios internacionales sobre libertad sindical y negociación colectiva. Esta unidad sindical no es frecuente y marca cómo la gestión de La Libertad Avanza logró aglutinar a distintos sectores sindicales que hasta el 10 de diciembre no tenían muchos puntos de contacto.

Martínez además tocó otro punto sensible para la dirigencia de la calle Azopardo: el techo paritario que estableció el Ministerio de Economía de Luis Caputo, que significa que cada acuerdo de remuneraciones no puede superar el 1% de alza mensual. La bronca por esa cifra establecida sigue latente y por eso el referente de los trabajadores de la construcción se quejó de que no puede haber “un cepo al salario”. “Reclamamos el libre ejercicio en las negociaciones colectivas y rechazamos toda imposición, el techo a la negociación”, precisó.

Otro dato que marca la distancia entre la CGT y LLA: el miércoles, tal como había adelantado este medio, participó de la megamarcha al Congreso de la Nación que protagonizaron jubilados, trabajadores de la salud, científicos y movimientos feministas.