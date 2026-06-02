“Las diferencias entre Cristina y Alberto eran económicas, las de Cristina con Axel, son políticas”

Al evaluar el rol del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el economista Roberto Feletti afirmó que "no pareciera haber una diferencia" en materia económica con Cristina Fernández y destacó que Axel Kicillof "tiene un mérito que es haber sabido administrar la abundancia y quedar parado sin salpicaduras en el período de Alberto Fernández". En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), concluyó que la tensión actual responde estrictamente a un debate de conducción: "Hoy hay una discusión en torno a la representación popular. Es más una discusión política".

Roberto Feletti es un economista, contador público y político que actualmente se desempeña como Secretario Administrativo del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Previamente se desempeñó como Secretario de Comercio Interior de la Nación entre 2021 y 2022. Fue Secretario de Política Económica entre 2009 y 2011. Además, representó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2011 y 2015, periodo en el que presidió la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. También fue Secretario de Economía y Hacienda de La Matanza entre 2015 y 2019 y estuvo al frente del Banco Ciudad de Buenos Aires entre 2000 y 2013. Ocupó la Vicepresidencia del Banco de la Nación Argentina entre 2006 y 2009.

El informe de coyuntura económica desarrollado por tu equipo habla de un ajuste que se encuentra en una nueva etapa; que esta etapa es la etapa de las provincias y los municipios, que ya se encuentran ajustados por la baja de recaudación. ¿Qué va a significar esto en la vida cotidiana de cada una de las personas que viven en el resto del país?

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Lo que va a significar es que el ajuste llega al territorio. Digamos, las provincias y los municipios son efectores de salud, de educación, de seguridad, de bienes culturales también, de espacio público. Normalmente en Argentina se desenvolvió entre 38 y 40 puntos del PIB, sobre todo los gobiernos de Néstor y Cristina. Milei en el Pacto de Mayo establece que ese tope debe ser de 25 puntos. Eso lo han firmado los gobernadores. La Administración Nacional ha bajado ya 10 puntos, donde la motosierra pasó por el sistema previsional, por el sistema universitario, por el sistema de obra pública, para tomar grandes núcleos. Y ahora, la motosierra va al otro punto, que son las provincias y municipios.

Pero la motosierra va allí porque la recaudación cae.

Va allí porque se ha fijado un tope en el Pacto de Mayo. Porque todo parece inocente, pero no lo es. Los gobernadores, los 18 gobernadores que firman el Pacto de Mayo, y con eso acceden a los beneficios del RIGI en aquellas áreas que hoy son dinámicas como la minería e hidrocarburos, también establecen que el sector público consolidado no puede tener un peso dentro de la economía de más de 25 puntos. Al establecer eso y la Nación hacer un ajuste de 10 puntos, las provincias y municipios, que normalmente se desenvolvían en 15 puntos del PIB, tienen que empezar a bajar.

Y esos son 15 mil millones de dólares, además de la caída de la recaudación. Es una paradoja, porque el gobierno está planteando un modelo estructural basado en la extracción primaria y la intermediación financiera, que no aportan al ciclo económico, y el consumo interno, donde más recae la presión tributaria (IVA y ganancias), es el que se deteriora.

Es inviable el sostenimiento del equilibrio fiscal en la lógica de modelo que plantea Milei. Y eso lleva a que en las provincias haya menos coparticipación; y también el impuesto que más recauda en las provincias es el impuesto a los ingresos brutos, que tiene la misma base imponible que el IVA: es un impuesto al consumo y a la actividad. Cae la actividad, cae la recaudación.

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Ahora, este mes por primera vez no cayó la recaudación.

No cayó la recaudación porque está incidida por el impuesto a las ganancias. Normalmente mayo es un mes de mucha recaudación porque se establece el pago del impuesto a las ganancias y, además, es probable que muchas empresas, también por el efecto inflacionario, deban contribuir de modo significativo en el impuesto a las ganancias. Hay que ver el semestre.

Siempre tenés análisis económicos que van hacia una mirada más amplia. Y nos comentabas recién, que en el reportaje anterior a la consultora se planteaba de que unas PASO podían perjudicar al gobierno o, en determinada eventualidad, beneficiar. Y vos decías rotundamente: "No, las PASO siempre benefician a la oposición". Por tanto, ahora que La Libertad Avanza es gobierno, unas PASO implicarían un problema para el gobierno. ¿Cómo ves que esta economía que vos describís va a tener su afectación en el voto del año próximo?

Salvo que el gobierno reciba un apoyo importante del exterior o un flujo de inversiones importante vía RIGI pero hasta ahora no ha aparecido ninguna de las dos cosas, el gobierno está entrampado en una política económica que lo condiciona en un desfiladero: recesión-devaluación, recesión-devaluación. Y no puede salir, porque si sale tendría que inyectar lo que en la jerga se dice "plata en la calle"; o sea, tendría que romper el equilibrio.

Cuando decís devaluación, ¿a qué te referís? Porque el dólar está atrasado como pocas veces.

El dólar está atrasado como pocas veces, y eso puede significar o un cambio de portafolio de los agentes económicos más importantes, porque consideran que hay un agotamiento del esquema de valorización financiera y extracción primaria por razones internacionales y locales, o porque sostenerlo hace que haya un ajuste recesivo tan importante que tenga un veto político. O puede haber un cambio de portafolio de los agentes económicos más poderosos que traccione la escalada cambiaria; o puede haber un veto político al esquema recesivo, que es el que permite tener el dólar retrasado.

Ahora, si vos establecés la relación reservas con el total de pesos emitidos, te da un dólar bastante más alto que el oficial. Con lo cual, entre 1400 y creo que debe estar hoy en 2500, 2600, tenés una brecha importante, y eso lo miran. Cualquier junior de economía hace el cálculo del dólar de paridad teórico, que es dividir todos los pesos existentes por las reservas brutas, y lo compara con el oficial; y en función de eso se establecen las expectativas de devaluación.

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¿Tiene alguna lógica ese análisis cuando incluso las reservas son brutas, ni siquiera son utilizables?

No tiene lógica. Lo que tiene lógica es un indicador de paridad teórica. El punto es cuánto tiempo el esquema en el cual yo capturo excedente del mercado interno lo mejor que pueda, o de la industria extractiva, y lo valorizo en el mercado financiero y en algún momento lo giro al exterior.

Lo que vos decís es que, de no mediar grandes inversiones del RIGI en 2025 o de un salvataje como el que hubo en 2018, va a tener que devaluar.

Va a haber una presión cambiaria. Va a haber un desequilibrio externo que, normalmente, esos desequilibrios externos sin financiamiento se resuelven traumáticamente. También sostuvo un modelo de desequilibrio en la cuenta corriente con el flujo de capitales importantes en las privatizaciones, y después pudo acceder al mercado de deuda. Digamos, los 10 años de convertibilidad se sostuvieron con una cuenta capital superhabitaria y una cuenta corriente deficitaria. Milei tiene una cuenta corriente levemente deficitaria y está muy ajustado en la cuenta capital.

Entonces, de acá a fin de año tiene una sucesión de pagos de deuda, 12 mil millones de dólares aproximadamente, que los tiene que afrontar. Los puede rollear, los puede renovar; y al 8 y medio, digamos con un riesgo país de 1500 puntos, 1450 puntos, una tasa del 3, puede hacerlo. Podría hacerlo, ahora no sería lo deseable. Hay que ver. Pero hoy lo que se ve, lo que ven los agentes económicos, es el veto político y social al proceso recesivo y de ajuste y, por el otro, el desequilibrio externo. Son las dos cuestiones en las cuales, económica y políticamente, el gobierno encuentra límites.

¿Externo te referís a la deuda?

A la deuda y a mantener una apertura importadora en este esquema, que no es peor por la recesión. Pero si no, sería peor un tipo de cambio planchado. Pero no hay un déficit de balanza comercial, no tener superávit porque las exportaciones de energía en los últimos diez años se quintuplicaron de dos mil millones de dólares. Eso va a seguir, eso va a seguir y va a seguir en aumento. Ahora, ese sustento que está teniendo Milei tiene el límite, por un lado, de la deuda, pero también tiene el límite del correlato productivo.

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Acá se da la paradoja que la elasticidad empleo-producto desaparece, porque el gobierno en el Estimador Mensual de Actividad Económica anuncia un crecimiento y el desempleo abierto aumenta, a pesar de las aplicaciones. Entonces tenés un desvínculo del funcionamiento económico de los sectores más dinámicos de la generación, podríamos decir.

Acá hay un superávit fiscal sostenido con mucho endeudamiento interno, es decir, buena parte del endeudamiento interno y la permanente renovación de las letras de corto plazo que hace la Secretaría de Finanzas. La convertibilidad no tuvo superávit primario porque se le ocurrió hacer la reforma previsional. Probablemente, si no lo hubiera hecho, lo hubiera tenido. La convertibilidad se empieza a resquebrajar después del Tequila en el 95, en un esquema como este donde la economía recupera 96-97 pero el desempleo no baja. Es decir, la productividad del capital iba por arriba de la productividad del trabajo y el desempleo no baja.

La pata débil de la convertibilidad era macroeconómica. Este no tiene un problema macroeconómico. Déjame colocarlo respecto por lo que estalló. En el caso de la convertibilidad, independientemente de que aumentaba el desempleo, el problema central fue que hubo que hacer un corralito porque el sistema cambiario no era más sostenible. Este no parece ser el riesgo que tiene este gobierno. El riesgo de este gobierno es al revés, es social.

El gobierno va a un modelo productivo que no expande el empleo y menos aún el salario.

El riesgo que se plantea aquí, al revés de la convertibilidad, es de orden de presión social, no macroeconómico. En la convertibilidad hubo un problema .macroeconómico.

Llevaba varios años de desempleo abierto de dos dígitos.

Pero se lo bancaba la sociedad al punto de que lo volvía a votar, la convertibilidad.

Sí, con alguna expectativa en la Alianza de reparación, por lo menos.

Y vos decías que ves que el peronismo tiene los mismos problemas o arrastra los mismos problemas de falta de definición...Que se sustituye la divergencia entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner hoy entre Kicillof y Cristina Kirchner.

Yo creo que sí. Yo creo que el peronismo hoy arrastra un problema de no cohesión en el gobierno en torno a políticas más conservadoras, más populistas, como lo quieras llamar, pero no había cohesión. Y por el otro, tampoco había explicación del gobierno en sí mismo. Y por el otro, hoy estamos teniendo la misma discusión. Hay la intención clara de armar un frente opositor, que el peronismo sea su núcleo, pero tampoco hay cohesión.

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¿Esa no cohesión actual tiene el mismo carácter que la que tenía en el último gobierno? Es decir, en el último gobierno la divergencia era económica, como decías, una economía más ortodoxa o más heterodoxa.En este caso, ¿hay diferencias entre el cristinismo y Axel Kicillof de orden económico o las diferencias son de orden personal?

No quiero asumir responsabilidades que no tengo. Participando en discusiones respecto de lo económico, hemos tenido solo una en el PJ Nacional con un documento que fue muy debatido y hubo tensiones de ese tipo. Después desconozco si está habiendo otras mesas. Yo creo que hoy hay una discusión en torno a la representación popular. Es más una discusión política. Es quién asume el liderazgo del peronismo en esta etapa y quién va a discutir las representaciones.

¿Entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner había una diferencia respecto del plan económico?

Había una diferencia concreta y lo puedo decir con experiencia personal.

Mientras que entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner no pareciera haber una diferencia.

No pareciera haber esa diferencia. Creo que Axel tiene un mérito que es haber sabido administrar la abundancia y quedar parado sin salpicaduras en el período de Alberto Fernández. Me refiero a cierta holgura fiscal, y hasta ahora ha sabido administrar la escasez sin hacer un desmadre del Estado y manteniendo el Estado funcionando. Creo que ese es un mérito en términos de lo que es legitimidad. Creo que no hay diferencias en cuanto a la discusión económica, o por lo menos la discusión económica no ha aparecido hoy central. Lo que está apareciendo central es este emergente que es Axel Kicillof.

RM/fl