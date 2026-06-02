La agroindustria argentina liquidó USD 2.677 millones durante mayo, según los datos difundidos por CIARA-CEC. En este contexto, este medio se comunicó con el ex secretario de Agricultura, Marcelo Regúnaga, quien consideró que el análisis debe contemplar factores extraordinarios y el contexto internacional, marcado por una creciente incertidumbre geopolítica.

Según explicó Marcelo Regúnaga, el sector se encamina hacia una campaña histórica. “Este año está proyectado una exportación récord, una producción récord”, afirmó. En esa línea, destacó que, “de acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, 50,4 millones de toneladas” ya fueron exportadas entre enero y mayo, un volumen que calificó como récord.

Repercusiones de la quita de retenciones sobre la liquidación de divisas

Sin embargo, aclaró que la liquidación de divisas no refleja plenamente ese desempeño debido a decisiones adoptadas anteriormente. “La liquidación de divisas que nosotros estamos viendo no sigue lo que uno hubiera planteado un año normal”, señaló. Y explicó que, “la decisión que se tomó el año pasado de eliminar temporalmente las retenciones para el trigo” provocó que se adelantaran operaciones que normalmente hubieran ingresado en 2026.

Aún así, Regúnaga remarcó la importancia del aporte del complejo agroexportador: “Estamos previendo alrededor de 36 mil millones de dólares de este sector, que es una cifra muy importante”.

Incertidumbre en el sector agroexportador a través de la situación global

Asimismo, sostuvo que los mercados agrícolas dejaron de estar determinados exclusivamente por la oferta y la demanda. “La geopolítica empieza a aparecer como un tema que genera enorme incertidumbre”, advirtió.

Para el entrevistado, actualmente “es un mercado tremendamente incierto”, condicionado por decisiones políticas, conflictos internacionales y problemas logísticos. Entre los factores que generan preocupación mencionó las tensiones en Medio Oriente, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China y el impacto de las políticas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Respecto del vínculo entre Estados Unidos y China, señaló que Brasil fue uno de los principales beneficiarios. “Los que aprovecharon en mayor medida todo este conflicto son los brasileros”, afirmó, al tiempo que destacó que ese país logró consolidar sus ventas al mercado chino.