Premio Ternium Expo Agro: un reconocimiento a la incorporación tecnológica en el agro

La jefa de contenidos de Expo Agro, Andrea Fiadone, habló con Canal E y analizó que la edición número 11 del Premio Ternium ExpoAgro ya abrió su inscripción y suma una nueva categoría vinculada a códigos y aplicaciones para maquinaria agrícola, en un contexto donde la digitalización y la inteligencia artificial ganan protagonismo en el agro argentino.

“El premio Ternium Expo Agro está en su 11 edición, hace 18 años que está presente en la Argentina”, señaló Andrea Fiadone, quien remarcó que, “es el único premio en la Argentina que es exclusivamente para maquinaria agrícola, para incentivar los desarrollos en maquinaria agrícola”.

Cuál es la nueva categoría que se incorporará en el premio

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de agosto y podrán participar empresas, fabricantes, estudiantes avanzados de ingeniería y desarrolladores tecnológicos. Según explicó, este año el certamen incorpora una nueva categoría orientada al software aplicado al agro: “Armamos una categoría un poco más general, por la demanda, digamos, que hay, que es códigos y apps siempre aplicados a la maquinaria agrícola”.

Fiadone sostuvo que la evolución tecnológica del sector excede a la maquinaria tradicional: “Ya no son solamente fierros, es toda la tecnología que va sobre esos fierros, y queremos que el premio tenga un espacio para todos esos desarrollos que son argentinos y que están mejorando mucho los procesos en el campo”.

Dónde se utilizar mayormente la tecnología en el agro

Entre las áreas donde la innovación avanza con mayor velocidad, mencionó especialmente la pulverización inteligente y la agricultura de precisión. “Todo lo que tiene que ver con la medida exacta de la gota, todos los datos, además, que se pueden recabar a través de drones, para después tener una receta bien ajustada, metro por metro dentro del lote”, explicó.

Respecto de los criterios de evaluación, la entrevistada aseguró que el primer aspecto que analiza el jurado es la originalidad tecnológica: “El primer filtro es la innovación. Es decir, tiene que ser un proceso, no necesita ser una máquina nueva, puede ser parte de una máquina, un componente”.

Además, indicó que se valoran desarrollos vinculados a buenas prácticas agrícolas, ahorro energético, mejoras para los operarios y soluciones para cultivos regionales. “Todos aspectos que hacen a mejorar el proceso en la producción”, resumió.