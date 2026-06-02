Más allá de la fuerte adquisición de divisas por parte del Banco Central, se estima que “el Gobierno tiene un ligero déficit financiero”

El economista, Lucas Caratini, en comunicación con Canal E, aseguró que una de las principales fortalezas económicas del Gobierno en 2026 es la capacidad de acumular reservas internacionales en un contexto de estabilidad cambiaria y fuerte ingreso de divisas por la cosecha gruesa.

Lucas Caratini destacó que, “el Banco Central está muy cerca de cumplir” una meta que el propio Gobierno había fijado dentro del nuevo esquema monetario. Según explicó, “el Gobierno en el nuevo esquema monetario a fin de año anunció compras por entre 10.000 y 13.000 millones de dólares aproximadamente a lo largo de todo el año, con lo cual, efectivamente van a estar sobre cumpliendo ese objetivo de forma anticipada”.

La otra mirada de los dólares que adquiere el Banco Central

Sin embargo, advirtió sobre el impacto monetario de esa estrategia: “Siempre teniendo presente y no olvidarnos que la contracara de esos dólares que se compran son pesos que se emiten”.

En ese sentido, Caratini remarcó que el debate sobre el superávit fiscal y la emisión sigue abierto. “Si somos más papistas que el Papa y lo querés poner en esos términos en cómo haces el cálculo de superávit y demás, el Gobierno tiene un ligero déficit financiero, no primario”, señaló. Y agregó: “Esa emisión que hace el Banco Central es contra un aumento de la demanda de dinero, que es básicamente gente demandándote pesos”.

El Gobierno y su necesidad de demostrar capacidad de pago

También analizó la situación de la deuda argentina y el rol de las reservas en el pago de compromisos externos. “La Argentina tiene que comprar dólares, porque tiene que demostrar capacidad de pago”, afirmó. Además, sostuvo que el país enfrenta una situación anormal frente al resto de la región: “Lo que es un poco descabellado en la Argentina es que la Argentina, producto obviamente de todas las cosas que hicimos mal a lo largo de la historia, tenga que pagar toda la deuda que tiene el país al contado”.

El entrevistado comparó el caso argentino con otros países latinoamericanos y explicó que, “Bolivia, Colombia, Uruguay, Paraguay, rolean sus deudas a tasas vigentes de mercado, eso es lo que debería hacer la Argentina”.

Sobre los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional, detalló que, “hoy prácticamente lo tenés que pagar, te diría, de acá a 6, 7 años”. Y agregó que una salida posible podría ser renegociar bajo otro tipo de programa: “No me parecería muy descabellado en un segundo mandato mutar a otro tipo de acuerdo que tiene el Fondo, que son los acuerdos de facilidades extendidas”.