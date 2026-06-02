“El temor es que el mundo de los negocios esté leyendo que el gobierno de Milei está muy débil desde lo político”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, dialogó con Canal E y evaluó las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, durante un evento organizado por Cambras, la Cámara Argentina Brasileña, y aseguró que el discurso dejó señales políticas y económicas que generan preocupación en el mundo de los negocios.

Ariel Maciel explicó que el encuentro marcó un cambio en la relación entre Argentina y Brasil luego de meses de distanciamiento político. “Lo que están generando es una aceleración de las relaciones comerciales con el país vecino, luego de haber tenido desde el inicio del gobierno de Javier Milei hasta ahora un enfriamiento en los vínculos políticos”, sostuvo.

Dónde hizo hincapié el ministro Caputo

Sobre el mensaje del ministro, detalló que Caputo “dio un discurso donde destacó el orden macroeconómico” y remarcó que, “habló hacia dónde van a ir las variables, o por lo menos que tienen pensado el plan económico”.

Uno de los puntos centrales, según Maciel, fue la definición política que dejó el ministro de Economía. “Lo primero que dijo es que está todo ordenado para que cualquier cimbronazo externo o interno, y hablaba interno de la política, no cambie la ecuación del plan”, señaló.

Sin embargo, puso el foco en otro tramo del discurso dirigido a empresarios brasileños. “Básicamente lo que le dijo es, lo que dicen los consultores están equivocados, no hay tal disputa entre Milei y Kicillof”, explicó. Y agregó que Caputo sostuvo: “Kicillof nunca va a tener posibilidades de ser presidente de la Argentina, nadie quiere volver al infierno del kirchnerismo”.

La perspectiva del ámbito financiero sobre el pasar político de Javier Milei

Para el entrevistado, el hecho de que Luis Caputo haga referencia a ese escenario político confirma una preocupación dentro del mercado. “Lo que dice hoy Caputo confirma no solamente la inestabilidad interna sino el temor de que el mundo de los negocios esté leyendo que el gobierno Milei está muy débil desde el punto de vista político”, afirmó.

En ese sentido, explicó que los empresarios todavía no terminan de apostar fuerte por el modelo económico actual. “La inversión no llega nunca de la inversión de nuevos jugadores, básicamente porque aquellos que creen que está bien lo que está haciendo Milei no saben si va a continuar”, sostuvo.