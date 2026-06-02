Caravana electrónica: “Senasa es un servicio, pero que a veces lo tenemos en contra”

El productor agropecuario y ex director regional del Senasa en Buenos Aires y La Pampa, Carlos Caico Montoya, criticó en Canal E la implementación obligatoria de la caravana electrónica para el ganado y apuntó contra el rol del organismo sanitario.

Carlos Caico Montoya, que integra el grupo de productores que presentó recursos administrativos y ahora avanzará por la vía judicial, planteó dudas sobre el verdadero objetivo del sistema. “¿Qué es lo que la caravana electrónica puede aportar más de lo que ya tenemos? Porque lo que teníamos hasta ahora era una trazabilidad individual, ya la teníamos. No era electrónica, pero era individual”, afirmó.

El detrás de la implementación de la caravana electrónica

Asimismo, sostuvo que la identificación electrónica responde a intereses privados y no a una necesidad sanitaria. “Esto nació por imposición de mucha gente que hizo lobby, frigoríficos, que querían implementar por sus propios intereses, por su propia gestión, la caravana electrónica”, aseguró.

Además, Montoya explicó que los costos terminaron trasladándose a los criadores. “Ese gasto que tenían los filotes en caravana electrónica, simplemente lo traspasaron a los criadores. O sea, lo que ellos gastaban no lo gastaban más, lo gastamos nosotros”, remarcó.

La opinión de los productores ganaderos sobre la caravana electrónica

A su vez, insistió en que para los pequeños productores el sistema no genera beneficios concretos. “A nosotros la caravana electrónica en realidad no nos sirve para nada, porque nosotros tenemos un ternero y lo que queremos tener es un ternero que esté gordo, que esté al pie de la madre”, señaló.

El entrevistado cuestionó el accionar del Senasa y aseguró que muchas veces el organismo “está en contra” de los productores. “Senasa es un servicio, un servicio productor, pero que a veces lo tenemos en contra”, dijo.

También vinculó la discusión con el debate sobre la fiebre aftosa y la trazabilidad internacional. “Todavía seguimos después de años con el tema de las vacunaciones, que ya tendríamos que estar tratando de superarlas y volver al status de libres sin vacunación”, sostuvo.