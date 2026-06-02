La analista política, Paola Zuban, conversó con Canal E y se refirió a las tensiones internas del Gobierno de Javier Milei, el impacto de las denuncias sobre Manuel Adorni y la creciente disputa entre el oficialismo y sectores del periodismo y del Congreso.

Respecto de la demora en la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, Paola Zuban señaló: “Aparentemente han pasado 26 días desde que el Presidente dijo que ya la tenía lista la declaración jurada y todavía no ha habido novedades”. En ese sentido, agregó: “Me parece que esto genera cada vez más expectativa”.

En qué consiste la estrategia del Gobierno

Asimismo, consideró que el Gobierno estaría especulando con los tiempos políticos y judiciales. “Toda la hipótesis gira en torno a que está especulando con el avance de las causas y cómo la justicia va a encontrar nuevas cuestiones”, afirmó. Además, remarcó: “Todos los días tenemos un capítulo nuevo en esta cuestión del jefe de gabinete”.

Zuban también vinculó la demora con una posible estrategia comunicacional del oficialismo. “Pareciera que también está la especulación con los tiempos, con respecto a una agenda pública que seguramente va a estar un poco más distraída con el tema del Mundial”, sostuvo. Sin embargo, aclaró: “Estos eventos de atravesar el Mundial evidentemente son distractivos cuando la situación económica y cuando la situación social está tranquila y está próspera de alguna manera”.

El poder político de Manuel Adorni en deterioro

A su vez, apuntó contra la pérdida de poder político de Adorni. “La pérdida más significativa tiene que ver con la falta de autoridad para interlocución con los gobernadores, con el resto de los miembros del gabinete del cual es jefe”, explicó. Y añadió: “Esto ha demostrado que ha generado una debilidad en esta autoridad de jefe de gabinete, de Manuel Adorni”.

Sobre el conflicto generado por publicaciones oficiales vinculadas al Hospital Garrahan, la entrevistada afirmó: “Hay una palabra totalmente devaluada del jefe de gabinete, no solamente con sus interlocutores del Gobierno, sino con la opinión pública”.

Además, destacó el respaldo social hacia el sistema público de salud: “El apoyo de la opinión pública con respecto al papel que desempeña el Garrahan, pero en general el trabajo de los trabajadores de la salud pública y el sistema como tal en la Argentina siguen teniendo una aprobación de la ciudadanía superlativo”.