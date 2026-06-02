Implementación obligatoria de identificación del ganado: “No vemos ningún tipo de beneficio al respecto”

El vicepresidente de Bases Federadas, Carlos Baravalle, pasó por Canal E y rechazó la obligatoriedad del chip electrónico para bovinos, denunció un fuerte aumento de costos para los criadores y aseguró que la medida no aporta beneficios productivos.

Según explicó Carlos Baravalle, el principal cuestionamiento está vinculado al fuerte incremento de costos que genera el nuevo esquema de caravaneo electrónico para los productores ganaderos. “La normativa cambió, antes nosotros teníamos la obligación de carabanear mediante un botón y ahora hay que hacerlo con un botón y un binomio y además tiene un chip y esto elevó el costo”, señaló.

Los costos de producción para los ganaderos tuvieron un brusco aumento

En ese sentido, detalló que, “cada botón antes salía $250, ahora sale $3000” y advirtió que el impacto económico sobre el sector es significativo. “Cuando nosotros sumamos el conjunto de los productores de cría, vemos que el costo de 2 millones y medio de dólares que teníamos ahora se incrementó a más de 30 millones y nosotros no vemos ningún tipo de beneficio al respecto, pero absolutamente ninguno”, afirmó.

Baravalle sostuvo que el reclamo buscaba que la utilización de la caravana electrónica fuera opcional. “Por eso hicimos los esfuerzos administrativos solicitando que la caravana fuese voluntaria y bueno nos han rechazado”, explicó.

La iniciativa del Senasa no repercute en el precio de venta del ganado

Uno de los ejes centrales de la crítica apunta a que, según su visión, la identificación electrónica no mejora la eficiencia productiva de los rodeos. “No hay mejora en el precio”, aseguró. Y agregó: “Cuando vamos a la feria vemos que pagan igual el ternero que tiene el botón que tiene la caravana”.

El entrevistado también rechazó los argumentos vinculados a eventuales mejoras reproductivas. “Yo hace 10 años que estudio los procesos que intervienen en la ganadería y desde mi profesión como realista, no puedo asegurar que la caravana electrónica no tiene ningún tipo de incidencia en mejoras reproductivas”, afirmó.

Luego, manifestó que la verdadera oportunidad de mejora de la ganadería argentina pasa por otras herramientas tecnológicas y de manejo. “Nosotros podemos producir un 10, un 15% más de ternero en Argentina, no haciendo un seguimiento individual”, sostuvo.