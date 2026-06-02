Garzón sobre los pedidos de jury por la causa Agostina Vega: "Este fiscal va a responder con la investigación"

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa por el femicidio de Agostina Vega, aseguró que “esta bien que planteen las denuncias” y que él “va a responder con la investigación” al referirse a los pedidos de jury de enjuiciamiento impulsados en la Legislatura provincial.

“Toda la tarea de un fiscal debe siempre ser con la rendición de cuentas de una causa. De modo tal que está bien que planteen las cuestiones, las denuncias. Este fiscal va a responder con todo lo que es la investigación, desde el minuto cero hasta que se desarrolle”, sostuvo en declaraciones a La Nación +.

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“Se aguardan los resultados de la pericia de autopsia y se están incorporando muchas medidas. Nada más. No voy a continuar porque no lo permite la causa”, explicó Garzón.

Además recordó que “se amplió la imputación” contra Claudio Barrelier, ahora acusado de femicidio. “Se va a tomar declaración en los próximos días”, puntualizó.

Al ser consultado por la periodista Abigail Oliverio si habría más detenciones en las próximas horas, el fiscal respondió: “No por el momento”.

“El accionar de la justicia está siguiendo paso a paso lo que debe y corresponde hacerse. En esto debo decirle que el rumbo de la investigación inicial de la búsqueda de Agostina estaba dirigida en otro sentido del que terminó descubriéndose y siguiendo”, precisó Garzón.

“La denuncia apuntaba a una reunión con un amigo y prácticamente en 24 horas la investigación dio el rumbo hacia esta persona”, enfatizó.

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“Yo tengo que dar una respuesta y comprendo todo tipo de manifestación justa por el reclamo en el cual estamos todos. En definitiva, todos somos Agostina, en su búsqueda de verdad. Ese es el deber, esa es la tarea, esa es la responsabilidad”, concluyó Garzón.

JMP