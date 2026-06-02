La abogada del papá de Agostina respaldó al fiscal Garzón: "El lunes aparece Barrelier en el radar y el martes ya estaba preso"

La investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa sumando capítulos y nuevas líneas de análisis. Esta vez fue Fernanda Alaníz, abogada que representa al padre de la joven, quién salió a respaldar públicamente el trabajo realizado por el fiscal Guillermo Garzón y su equipo. La letrada sostuvo que la pesquisa avanzó con rapidez pese a la escasa información disponible durante las primeras horas de búsqueda y remarcó que Claudio Gabriel Barrelier no figuraba inicialmente entre los sospechosos.

"Yo trabajo para buscar justicia por esta nena que asesinaron brutalmente. No la asesinó el fiscal. No la mataron los medios. No la mató el padre. Hay una cadena de responsabilidades, y cada eslabón tiene nombre y apellido", afirmó en Data Posta.

Según explicó, la denuncia por la desaparición de Agostina fue presentada el domingo por la mañana y los investigadores comenzaron a trabajar con datos limitados. "Había datos muy imprecisos, no había casi por dónde empezar a buscar", señaló.

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En ese contexto, Alaníz sostuvo que Barrelier no aparecía inicialmente en el radar de los investigadores. De acuerdo con su relato, la declaración del remisero que trasladó a la joven fue el elemento que permitió orientar la búsqueda hacia el acusado. "El remisero fue la clave para empezar a mirarlo a este tipo", aseguró.

La abogada defendió además los tiempos de la investigación y destacó que el sospechoso fue detenido pocas horas después de ser identificado. "Barrelier el martes ya estaba preso. En la historia de gente desaparecida, ¿cuándo se encontró a alguien en cuatro días? No tenemos ese precedente", afirmó.

Para Alaníz, las críticas deben dirigirse hacia decisiones judiciales previas que permitieron que el acusado recuperara la libertad tras una causa iniciada en 2025. "No sé quién protege a Barrelier. No voy a entrar en ese debate. Que hubo diferencias con otros ciudadanos, las hubo. Este tipo no tenía que estar libre. Tenía que estar preso", sostuvo.

En la misma línea, apuntó contra la resolución que le permitió salir de prisión tras permanecer detenido por una denuncia anterior. "Esto viene de un fiscal que le dio libertad a este pervertido. Todos los responsables deben pagar. Todos la mataron a Agostina, y la remató Barrelier", expresó.

Por otro lado, la letrada sostuvo en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM) que "hay más víctimas, van empezando a aparecer y van empezando a alzar la voz".

Las declaraciones se produjeron luego de que trascendieran detalles de la investigación y del testimonio de una sobreviviente que denunció haber sido atacada por Barrelier tiempo atrás. Para Alaníz, esos relatos permiten dimensionar una posible cadena de responsabilidades.

"Es importante escucharla a ella para que se empiece a entender un poco la cadena de responsabilidades que hay. Uno empieza a preguntarse cómo puede ser que esta persona haya recuperado la libertad bajo fianza", señaló.

Víctimas que comienzan a hablar

Según explicó la abogada, la querella ya mantiene contacto con mujeres que habrían sufrido hechos similares y actualmente trabaja en tareas de contención para que puedan declarar si así lo deciden.

"Estamos en contacto con víctimas y les estamos brindando acompañamiento para que se animen a denunciar. No es fácil por el tiempo transcurrido, por el contexto en que ocurrieron los hechos y por el estado de vulnerabilidad que les genera recordar la brutalidad de este hombre", afirmó.

Alaníz sostuvo que la aparición de nuevos testimonios podría aportar elementos relevantes para reconstruir antecedentes del acusado y comprender el alcance de los hechos que hoy están bajo investigación.

Una denuncia que abrió nuevos interrogantes

"Nosotros no descartamos para nada una red de trata. Hemos pedido que se investigue y se está investigando todo el entorno de este hombre", afirmó. La hipótesis surgió a partir del relato de una sobreviviente que aseguró haber sido retenida y escuchó al acusado mencionar la llegada de otras personas a su domicilio. Aunque evitó sacar conclusiones definitivas, Alaníz confirmó que la querella solicitó que esa línea sea investigada.

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Incluso reveló que una de las mujeres que se contactó recientemente con la querella relató haber sufrido una agresión grupal cuando tenía 12 años. "Una de las víctimas que estamos conteniendo nos contó que fue atacada de manera grupal. Por eso no me sorprende para nada que haya tenido esa intención con otra chica", sostuvo.

"Este tipo tendría que haber estado preso"

Más allá de las nuevas denuncias, Alaníz volvió a cuestionar que Barrelier se encontrara en libertad al momento del crimen de Agostina. "Este tipo tendría que haber estado preso. Lo sostengo. Fue la crónica de una muerte anunciada", expresó.

La representante legal de la familia insistió en que el hecho debe ser juzgado como un femicidio y consideró que la gravedad de lo ocurrido excede cualquier condena posible. "No alcanza una perpetua. Pero vamos por eso. Fue un femicidio y queremos que pague como tal", concluyó.

El testimonio de una de las víctimas

Según difundió Cadena 3, Barrelier habría actuado en mayo del 2025 con el mismo modus operandi en el pasado. Una de las víctimas, cuya identidad fue protegida, expuso que fue a la casa de el detenido en Juan de Campillo al 878.

"Me hace sentarme en el sillón y me pregunta a quién le había pasado mi ubicación y quién sabía de esto. Le dije que nadie, y me dijo: 'Dame el celular'. Yo le dije que no se lo iba a dar", denunció la víctima. Posteriormente, Barrelier la obligó a acostarse en la cama y le exigió que se desvistiera con la advertencia de que debía verse bien para las personas que estaban por llegar.

"Estaba desesperada, llorando. Le dije que podría ser su hija, que por qué me estaba haciendo todo esto. Me dijo: 'Quedate tranquila, que yo no te voy a hacer nada. Me ató los pies, me ató las manos y me tapó la boca con cinta", describió.

"Salí corriendo. Justo había un grupito de chicos que me ayudaron. Me dieron una remera porque yo salí en bombacha, casi desnuda", contó. "Tenía miedo de que me hiciera algo, de que se cruzara", dijo.

Para el momento en que llegó la policía, Barrelier negó cualquier vínculo con ella. "Él decía que no me conocía, que no sabía quién era, que era mentira". Es así que se realizó un allanamiento en la vivienda, y a pesar de haber encontrado zapatillas, una calza y un buzo, el femicida estuvo solo 20 días detenido. La causa estuvo a manos de la fiscalía de Iván Rodríguez.

La fianza costó $5.000.000. Pero cuando Barrelier quedó en libertad, nadie le avisó a la víctima: "yo ni sabía que había salido. Me llamaron a declarar, me retuvieron el celular, y de ese día no supe más nada del caso". Se enteró la semana pasada.

Hasta mayo de 2026, Barrelier fue de forma mensual a la fiscalía para firmar que cumplía con las condiciones impuestas.