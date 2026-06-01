Femicidio de Agostina Vega: por ideas suicidas Barrelier está internado en el Hospital Modular de Bouwer

Claudio Barrelier (33) único imputado y detenido por el femicidio de Agostina Vega se encuentra internado en el Hospital Modular de Bouwer que depende del Ministerio de Salud de la Provincia. Hubo indicación médica de derivación y prescripción de medicamentos. No cometió actos, sino que tuvo ideas suicidas, detectadas por psicólogas y psiquiatras.

Por orden del fiscal de Instrucción, Raúl Garzón, fue detenido el martes de la semana pasada. Estuvo solo un día y medio junto a otros presos. No generó ni tuvo problemas con el resto.

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La situación se fue modificando a medida que el caso tomó un alto perfil mediático. A partir de esa nueva circunstancia, fue entrevistado por una psicóloga que encontró “ideas autolíticas”. No adquirió ninguna conducta autolesiva, pero las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas indicaron internación y medicación.

Fue derivado desde los módulos que compartía con otros detenidos, al Hospital Modular de Bouwer que depende jerárquicamente del Ministerio de Salud de la Provincia.

Todo esto sucedió el viernes después de que fue indagado en tribunales. Al regresar al lugar de detención se produjeron los primeros síntomas que provocaron la derivación.

Por entonces, en la Justicia ya se había comenzado el rastrillaje en procura de dar con los restos de Agostina en predios de Ampliación Ferreyra. El cuadro de la investigación había mutado, se había desarmado la búsqueda con vida de la adolescente para intentar hallar sus restos, ante la convicción de que había sido asesinada.

Al mediodía del lunes 1 de junio, la Fiscalía aún no informó resultados preliminares de la autopsia de los restos de la adolescente. Tampoco cuál es la nueva calificación legal que le aplica a Barrelier.