Femicidio de Agostina Vega: el fiscal que investigó a Barrelier en 2025 será procurador penitenciario adjunto

El doloroso y cruel femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, ha despertado un tsunami de cuestionamientos a la Justicia y a las autoridades políticas. Claudio Barrelier, el único detenido y acusado por el crimen, había sido aprehendido el 6 de mayo del año pasado. Quien lo investigó en aquella oportunidad, Iván Rodríguez pronto llegará a un alto cargo político judicial. Se convertirá en Procurador Penitenciario Adjunto. Sus pliegos ya fueron aprobados, solamente falta el juramento y asunción.

Mientras se procuran datos claros sobre la investigación del crimen, ya hay pedidos de juicio de destitución contra Rodríguez y el actual fiscal del caso, Raúl Garzón.

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Qué pasó en 2025

Claudio Barrelier fue detenido el 6 de mayo del año pasado, imputado por privación ilegal de la libertad calificada. Habría usado un arma para reducir a su víctima.

Una mujer semi desnuda y maniatada logró zafarse y salir de la casa de Campillo 878 de barrio Cofico, la misma donde un video captó la última imagen de Agostina con vida el sábado 23 de mayo último por la noche ingresando junto a quien hoy está acusado de haberla asesinado.

Por el hecho del año pasado, Barrelier estuvo 20 días detenido en la UCA (Unidad de Contención del Aprehendido). El 26 de mayo recuperó la libertad, bajo fianza y la condición de comparecer todos los meses ante la Fiscalía a cargo de Iván Rodríguez.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron que hasta el mes pasado, cumplió con el requisito impuesto. “En el recupero de libertad no se hizo una valoración de la prueba acerca del hecho, porque no correspondía hacerlo en esa instancia. Sí se analizó, que en virtud de la calificación legal y la ausencia de antecedentes penales computables, podía transitar el resto del proceso en libertad; sometido a esas otras condiciones”, agregó la fuente del MPF.

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Garzón y Rodríguez en la mira de la oposición

Apenas se conocieron estos datos, todo el arco opositor se sumó al pedido de juicio político a Rodríguez y al fiscal Raúl Garzón. Rodrigo de Loredo sumó la expulsión de Ricardo Moreno del Concejo Deliberante. Asume que es el padrino político de Barrelier y el defensor que lo asistió en la denuncia del año pasado.

A Iván Rodríguez le cuestionan mantener un año una causa abierta sin resolución sobre un hecho casi idéntico al que habría padecido inicialmente Agostina Vega, aunque con un resultado totalmente diferente. ¿Por qué la mantuvo en trámite sin resolverla ni elevarla a juicio?

A Raúl Garzón le endilgan dos cuestiones principales: haber demorado en allanar la casa de Barrio Cofico y detener a Barrelier recién el martes por la tarde. También lo cuestionan por carecer de perspectiva de género. En la conferencia de prensa que dio el sábado y que fue transmitida por los canales de noticias de Buenos Aires replicada en todo el país en vivo y en directo se deshizo en elogios a la policía y los canes. Apenas aportó datos sobre el femicidio de Agostina, definió al crimen como un “homicidio” y sólo mencionó el agravante de violencia de género al ser cuestionado e increpado por la exlegisladora Laura Vilches. Ella le endilgó “cinismo” al haberse excedido en elogios a los canes que encontraron los restos de Agostina, antes que empatizar con la víctima.

Quedaron neutralizados los esfuerzos que hizo Garzón para exigir al resto “respeto por la niña” -en realidad era una adolescente de 14 años- cuando quiso dar cátedra de qué preguntar y cómo preguntar antes que brindar los datos que tenía en la investigación hasta ese momento. Ni siquiera haber designado a un abogado del niño fue suficiente.

No dejó margen a ninguna autocrítica. Dijo que la buscaron desde el momento en que recibieron la denuncia de la madre, el domingo 24 de mayo a las 8:42 AM. Se defendió más que informar.

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Qué pasará con el ascenso de Rodríguez

El acto de juramento de los nuevos procuradores penitenciarios no tiene fecha. En concreto, depende de que terminen de acondicionar la sede que albergará al organismo en la planta baja del edificio de Duarte Quirós 650.

La procuración penitenciaria fue creada por ley con el objetivo de controlar y realizar informes sobre las condiciones de detención en las cárceles de Córdoba.

La Unicameral aprobó los pliegos de sus integrantes: Betina Croppi como Procuradora General; y los adjuntos serán: Guadalupe Trillo Pellizari, Iván Javier Rodríguez y María Florencia Degano. También fue designada Melani Mattia, como secretaria técnica.

Lo que sería una puesta en marcha inminente, en los primeros meses de este año, se demoró por el cambio de fiscal General, mientras se preparaba el debate oral del Jury que culminó con la destitución de los ex instructores del crimen de Nora Dalmasso, Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.

Al finalizar el mandato de Juan Manuel Delgado en medio de ese proceso, se resolvió posponer la puesta en marcha de la Procuración Penitenciaria porque Croppi llevó adelante la acusación en el Jury.

Perfil CÓRDOBA consultó a diferentes fuentes del oficialismo sobre si el tsunami político desatado por el femicidio de Agostina Vega podría modificar los planes de la nueva procuración. La mayoría guarda silencio.

“Si hubiera justicia no debería pasar nada, la libertad de Barellier era lo que correspondía a alguien sin antecedentes y con esa calificación legal”, respondió un funcionario.

Técnicamente el argumento es aceptable, pero quedan innumerables interrogantes. Si la investigación hubiera sucedido con diligencia, Barrelier muy posiblemente habría sido condenado por aquel hecho: privación ilegal de la libertad agravada por el uso de arma y por mediar violencia de género. La pena va de dos a seis años de prisión.

Ahora, ese expediente se acumuló en la Fiscalía de Garzón por el femicidio de Agostina.

¿Ironías del destino? Iván Rodríguez es el mismo fiscal que archivó los antecedentes remitidos por Garzón para investigar la reunión de un fiscal, un perito forense y el exdirector administrativo del Hospital Materno Neonatal, Alejandro Escudero Salama, -condenado- ante los primeros casos sospechosos de ataques con pinchazos a bebés recién nacidos.

Sin embargo ni siquiera quiso pronunciar su nombre en la conferencia de prensa cuando le preguntaron qué fiscal investigó y liberó a Barrelier un año atrás.