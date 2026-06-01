"Ni Una Menos Córdoba" sobre el femicidio de Agostina: "La justicia llega muy tarde y nos siguen ninguneando"

Josefina Rodríguez, referente del colectivo Ni Una Menos Córdoba, denunció fallas en los protocolos de búsqueda y alertó sobre el impacto del desfinanciamiento en las políticas de género al referirse al femicidio de Agostina Vega.



"Es con mucho dolor y con mucha bronca lo que nos sucede cuando llegamos al peor de los finales, cuando podemos identificar que se llevaron mal todos los pasos desde el principio", sostuvo en diálogo con Julio Kloppenburg de “Punto a Punto Radio (90.7 FM)”.

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Qué dijo Ni Una Menos Córdoba sobre el femicidio de Agostina

"¿Cómo puede ser que después de 11 años haya fallado tanto, tanto que tenemos otro caso fatal? Porque sabemos y lo recordamos siempre al femicidio como la forma más extrema de violencia dentro de la violencia machista, dentro de la violencia de género", explicó Rodríguez.

"Pero ya es tarde cuando la justicia llega a encontrar, y esto es terrible, un cuerpo porque en otros casos no se encuentra el cuerpo, llega muy tarde", enfatizó la integrante de Ni Una Menos Córdoba.

“Estamos hablando otra vez de una persona que ya había sido denunciada por violencia de género por el caso que todos pueden encontrar en cualquier web de noticias”, recordó.

"Se nos sigue ninguneando"

“Se nos sigue subestimando la agenda feminista, se nos sigue ninguneando. No viene a sacarle nada a nadie. Viene a que sigamos reclamando por los derechos básicos de vivir en una sociedad”, remarcó Rodríguez.

"No puede ser que una nena de 14 años solamente por ser una niña no pueda salir, ser manipulada y no volver con vida a su casa", insistió en otra parte de la entrevista.

Además consideró que “en este caso sí se demoró el inicio de la búsqueda de Agostina y el inicio de periodo de la alerta Sofía".

"La policía tiene que tomar la denuncia inmediatamente y no les pueden poner ninguna restricción ni ninguna excusa para no iniciar un protocolo de búsqueda. Porque eso ya está protocolizado, ya existe eso ya ha cambiado", enfatizó Rodríguez.

“Nadie puede hacer una búsqueda sin los recursos que el Estado tiene. Y el Estado tiene mejores recursos a lo largo de los años. El problema es que ahora hay desfinanciamiento en todas partes, principalmente en el Gobierno nacional”, asevero la dirigente feminista.

Y luego precisó: "No son algunas políticas, son prácticamente todas las políticas de género las que está desfinanciando el gobierno nacional. Es grave la situación porque no es que solamente se trabaja en femicidio cuando ya la persona ha fallecido, cuando ya la persona le quitaron la vida, no es solamente ahí donde hay que poner presupuesto, es mucho antes".

"En un contexto de crisis económica como en el que estamos viviendo, existe un fenómeno que se llama la feminización de la pobreza y no es algo nuevo, es algo que sucede hace mucho. Solo queremos que no nos maten más, que no nos violenten en la calle, que no nos violenten en nuestras familias, que no nos violenten en nuestros ámbitos de trabajo", expresó Rodríguez.

Marcha Ni Una Menos en Córdoba

"Este miércoles 3 de junio a las 18 horas en Colón y Cañada. Allí estamos. Acérquense. Es un momento también de entender más de qué se trata la lucha feminista, de qué se trata luchar contra la violencia de género. También es una manera de contenernos y encontrarnos como sociedad", convocó Rodríguez en la parte final de la entrevista.