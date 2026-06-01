El remisero que llevó a Agostina: “Estaba trasladando a un angelito hasta el lugar donde se iba a apagar su vida"

Ariel fue la última persona ajena al entorno del acusado que vio con vida a Agostina. La trasladó en remís desde las inmediaciones de su vivienda, en la zona de Alem y Rancagua, hasta barrio Cofico, donde la esperaba Claudio Barrelier, hoy detenido e imputado por el crimen de la adolescente.

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Días después de conocerse el desenlace de la búsqueda, el conductor relató el impacto emocional que le dejó haber sido parte involuntaria de las últimas horas de vida de la joven.

“Ha sido una tristeza, una amargura. Es algo que me va a quedar marcado para toda la vida”, expresó durante una entrevista radial.

Con la voz quebrada, Ariel recordó el momento en que comprendió lo ocurrido. “Estuve ahí, en ese momento. El hecho de saber que estás trasladando a una persona, a un angelito, hasta un lugar donde se iba a apagar su vida es bastante duro pensarlo”, afirmó.

El viaje que terminó en tragedia

Según contó, la noche del traslado fue Barrelier quien se acercó a pagar el viaje. El hombre estaba completamente abrigado y con gran parte de su rostro cubierto. “Se puso al costado mío y no me daba la cara. No me miraba. Tenía la cabeza cubierta con una capucha o una gorra. Prácticamente no se lo veía”, recordó.

La situación le llamó la atención cuando el acusado intentó abonarle una suma menor a la correspondiente. “Le dije que faltaban casi 2.000 pesos. Ahí le busqué la cara para que me diera una explicación. Me dijo que era todo lo que tenía y recién ahí pude verlo bien”, relató.

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Al día siguiente, cuando la imagen de Agostina comenzó a circular en redes sociales, Ariel reconoció inmediatamente a la adolescente. “Automáticamente me di cuenta de que era la nena que yo había llevado”, señaló.

Su vínculo previo con la familia fue clave. El conductor conoce desde hace años a Miguel Heredia, abuelo de Agostina y también exremisero.

“Lo conozco hace muchos años. Cuando vi la foto busqué a la mamá por Facebook y me contacté con ella”, contó.

Durante esa conversación, le informó el lugar exacto donde había dejado a la joven y describió físicamente al hombre que la recibió. “Le dije que tenía rasgos parecidos a los DePaul. Y ella me respondió: ‘Sí, ya sé quién es’”.

Cuestionamientos por la demora

Uno de los puntos más sensibles de su testimonio tiene que ver con los tiempos de la investigación. Ariel aseguró que aportó datos concretos sobre la persona que había recibido a Agostina, pero que la detención demoró varios días.

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“Si le estamos dando precisiones de la persona con la que quedó Agostina, yo creo que lo más lógico era actuar más rápido”, sostuvo. Y agregó: “Para mi forma de ver se demoraron mucho”.

El remisero declaró formalmente ante la Policía el lunes al mediodía. Sin embargo, Barrelier recién fue detenido el martes por la noche. “Soy papá y creo que yo ni esperaba a la Policía, iba directamente”, afirmó.

“Es más habitual de lo que parece”

La tragedia también abrió un debate sobre los traslados de menores de edad en remises, taxis y aplicaciones de transporte.

Consultado sobre la posibilidad de implementar mayores controles o registros, Ariel aseguró que se trata de una práctica cotidiana. “Es mucho más habitual de lo que parece”, explicó.

Según relató, es frecuente trasladar adolescentes a boliches, escuelas y distintas actividades. “Sabemos que son menores porque físicamente te das cuenta. Muchas veces los padres saben que van a tomar un remís o un Uber para moverse”, indicó.

Incluso contó que algunos niños realizan diariamente viajes escolares mediante este sistema debido a las dificultades económicas de sus familias.

Una colecta para ayudar a la familia

Mientras la investigación avanza, un grupo de remiseros de la zona decidió organizar una campaña solidaria para acompañar económicamente a los familiares de Agostina.

“Ellos viven de una rotisería y hace días que no trabajan. La situación es bastante delicada”, explicó Ariel.

Por ese motivo difundieron una cuenta para quienes deseen colaborar con los gastos que afronta la familia tras el crimen. “Con lo poquito que sea, todo suma”, concluyó.

La causa continúa bajo investigación mientras familiares, vecinos y allegados intentan atravesar el dolor por la muerte de Agostina. Para Ariel, la persona que la llevó en sus últimos minutos de libertad, el recuerdo permanecerá para siempre.

“No hay forma de explicar lo que uno siente”, resumió.

ALIAS:MIGUEL069 (Cuenta a nombre de Miguel Heredia, abuelo de Agostina)