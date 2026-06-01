“No hay una luz al final del túnel”: la preocupación del intendente de Tanti por la crisis económica

El principal desafío de Tanti hoy no pasa por atraer turistas ni por generar eventos. Pasa por sostener servicios básicos en medio de una demanda social creciente. Mientras el municipio apuesta a romper la estacionalidad turística y consolidar un calendario de actividades durante todo el año, cada vez destina más recursos a transporte, salud y asistencia alimentaria para contener los efectos de la crisis económica.

Así lo planteó el intendente Emiliano Paredes, quien describió un escenario de fuerte presión sobre las finanzas municipales. Según explicó, la caída de recursos y el aumento de las necesidades sociales obligaron a reorientar partidas que originalmente estaban destinadas a obras y proyectos de desarrollo.

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"La situación es muy compleja y no tiene una luz al final del túnel. Al contrario, cada vez se va haciendo un cuello de botella", afirmó.

El costo de sostener servicios esenciales

Uno de los mayores esfuerzos económicos del municipio está vinculado al transporte público. De acuerdo con Paredes, Tanti destina alrededor de 20 millones de pesos mensuales para garantizar la conectividad dentro de un ejido que se extiende sobre una amplia superficie del departamento Punilla.

"Tanti es el ejido más grande de todo el departamento. Tenemos seis establecimientos educativos y el municipio tiene que subsidiar el transporte para que haya colectivo y los chicos puedan ir al colegio", explicó.

A ese escenario se suma una demanda social que no deja de crecer. El intendente aseguró que recibe entre 10 y 15 currículums por día de vecinos en búsqueda de trabajo y que el municipio debió ampliar la asistencia alimentaria a familias vulnerables.

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"Desde que asumió el Gobierno nacional, muchos traslados y prestaciones terminaron recayendo en los municipios. Al mismo tiempo, al caer el consumo también disminuyó la coparticipación. Entonces uno tiene que reinventarse, cambiar estrategias y ralentizar obras porque los recursos se están destinando a otras urgencias", señaló.

La salud, otra demanda en aumento

La presión también se trasladó al sistema sanitario local. Paredes indicó que la partida destinada a acción social y políticas sociales se duplicó en los últimos meses y que el centro de salud municipal comenzó a absorber consultas que antes se realizaban en otras localidades.

El fenómeno se observa especialmente entre afiliados al PAMI, que optan por atenderse en Tanti para evitar los costos y tiempos que implica viajar a Villa Carlos Paz o a la ciudad de Córdoba. "Nos hicimos cargo de eso. No podemos dejar a nuestros abuelos postergados", sostuvo.

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Según explicó, muchos vecinos encuentran en los servicios municipales una alternativa más accesible: "el abuelo o la abuela que tiene que ir a Carlos Paz o a Córdoba, le conviene ir al oftalmólogo acá al centro de salud, o al nutricionista acá, o al traumatólogo por una cuestión de costo en los pasajes".

Turismo durante los doce meses

Pese a ese contexto, el municipio busca sostener una agenda de crecimiento vinculada al turismo y la actividad económica. Uno de los pilares de esa estrategia es reducir la dependencia de la temporada de verano y generar movimiento durante todo el año.

En ese marco, Tanti volverá a recibir en octubre la final del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, un evento que reúne delegaciones de todo el país y participantes de otros países de la región.

"Es una final que reúne a todas las provincias argentinas. Aproximadamente llegan entre 12.000 y 15.000 visitantes, además de participantes de Chile, Ecuador y Colombia", destacó el intendente.

El impacto se refleja en la ocupación hotelera, las cabañas, la gastronomía y el comercio local. Sin embargo, la apuesta oficial no se limita a un único acontecimiento. "Ya no estamos dependiendo tanto de la temporada estival. Estamos generando eventos durante todos los meses para romper la estacionalidad", afirmó.

La estrategia incluye propuestas como la Semana del Bienestar, competencias deportivas y actividades vinculadas al turismo de naturaleza y montaña, impulsadas también por el crecimiento del tránsito sobre la Ruta 28, uno de los accesos a la zona de Los Gigantes.