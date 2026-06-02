Nuevo aumento en los peajes en Córdoba: cuánto vas a pagar desde el viernes

Cruzar un peaje en Córdoba volverá a costar más desde este viernes. Se trata del sexto aumento aplicado por Caminos de las Sierras en lo que va de 2026, en el marco del esquema de actualización mensual de tarifas que comenzó a regir este año.

La tarifa de referencia para vehículos de Categoría 2 pasará de $1.799 a $1.844 por pasada, lo que representa una suba del 2,5%. En tanto, quienes continúen utilizando el pago manual en cabina seguirán abonando $3.000 por cruce.

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Para los usuarios adheridos al sistema de telepeaje, el valor inicial será de $1.752 por pasada durante las primeras diez utilizaciones del mes. A partir de ese número, comienzan a aplicarse descuentos progresivos por frecuencia de uso.

Cómo funcionan los descuentos

El esquema de bonificaciones para usuarios de telepeaje se mantiene sin cambios:

- Entre 10 y 30 cruces mensuales: 10% de descuento desde la primera pasada.

de descuento desde la primera pasada. - Entre 30 y 50 cruces: 20% de descuento.

de descuento. - Entre 50 y 80 cruces: 30% de descuento.

de descuento. - Más de 81 cruces mensuales: bonificación del 100% sobre cada pasada adicional.

Un sistema atado a un índice

Desde este año, las actualizaciones tarifarias dejaron de depender de aumentos puntuales autorizados por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (Ersep) y pasaron a regirse por el Coeficiente de Variación de Costos (CVC), elaborado mensualmente por la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba.

El indicador contempla la evolución de los costos de obra pública, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial y la variación del tipo de cambio oficial. Cuando el coeficiente registra incrementos, la concesionaria queda habilitada para trasladarlos a la tarifa.

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Según informó el Ersep, la actualización que comenzará a regir este viernes responde a las variaciones registradas hasta abril de 2026 y fue autorizada en el marco de la Resolución General Nº 108.

Con la nueva actualización, la tarifa de referencia acumulará un incremento superior al 41% respecto de diciembre de 2025, cuando el valor por pasada era de $1.300.

La evolución de la tarifa durante 2026 fue la siguiente: