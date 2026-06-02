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El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 2 de junio

Este martes 2 de junio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.395 pesos y cotiza a 1.445 pesos para la compra.

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Pesos argentinos y dólares | Cedoc
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Este martes 2 de junio el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.395 pesos y cotiza a 1.445 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.445.

Dólar Blue

  • - Compra: $1.419
  • - Venta: $1.450.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.440,01 para la compra, y $1.440,39 para la venta.

Este martes 2 de junio la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.455.

BBVA

  • - Compra: $1.395.
  • - Venta: $1.445.

ICBC

  • - Compra: $1.385.
  • - Venta: $1.445.

Banco Supervielle

  • - Compra: $1.389.
  • - Venta: $1.439.
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