La UNC mantuvo el primer lugar en el Índice Nacional de Transparencia

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se posicionó de nuevo en la cima del indicador que elabora la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), órgano rector y garante de la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.

Este índice monitorea el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los organismos públicos nacionales para asegurar que la ciudadanía cuente con parámetros claros sobre la gestión estatal.

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Qué dice el Índice de Transparencia

El informe de resultados del primer trimestre de 2026 (enero-marzo) otorgó a la UNC un puntaje de 100 sobre un máximo de 100. La evaluación destaca que la institución cumplió con la totalidad de los indicadores previstos, logrando 90 puntos en Transparencia Activa y 10 puntos en Transparencia Proactiva.

El índice releva un total de 20 ítems que analizan la completitud, actualización y disponibilidad de la información, se informó oficialmente.

La UNC obtuvo el puntaje máximo en la publicación de escalas salariales, presupuesto, compras y contrataciones, transferencias, declaraciones juradas de autoridades, auditorías e informes de gestión.

Además en la dimensión de Transparencia Proactiva se calificaron con 100 puntos ítems como datos estadísticos, políticas de integridad y planificación estratégica.

Una de las claves de este desempeño sostenido es la automatización de procesos implementada por la Universidad, que permite actualizar los datos directamente desde los sistemas de gestión sin necesidad de carga manual.

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Portal de transparencia de la UNC

El portal de transparencia de la UNC fue desarrollado íntegramente con software libre, incluyendo tableros de visualización estadística y un portal de datos abiertos que fomenta la reutilización de la información por parte de terceros.

"Este primer puesto ratifica un camino iniciado hace tres años, período en el cual la Universidad logró escalar desde el puesto 123 hasta el liderazgo nacional en materia de gobierno abierto", indica un comunicado oficial.

El rector Jhon Boretto ha remarcado con anterioridad que este impulso busca generar una instancia de apertura total sobre los procesos de enseñanza, investigación y gestión presupuestaria.

Los resultados detallados del índice de transparencia pueden ser consultados en el portal oficial de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Fuente: UNC