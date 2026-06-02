Mundial 2026: hay 340 casos de Córdoba en el listado de admisión a los estadios

Dos semanas antes de que Lionel Scaloni definiera los nombres de los 26 futbolistas que representarán a Argentina en el Mundial 2026, el Gobierno Nacional presentó su propia lista a la Fifa, con copia a los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de la nómina de 34.000 ciudadanos argentinos que tienen prohibición de ingreso a los estadios de fútbol en nuestro país y que figuran en el registro del programa ‘Tribuna Segura’, que coordina el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El listado comprende a personas con derecho de admisión, restricciones judiciales, pedido de captura o de paradero, y deudores de cuotas alimentarias, y equivale en cantidad al aforo completo de las plateas Gasparini (19.600) y Ardiles (14.400) del Estadio Mario Kempes. Incluye 340 casos que fueron aportados por la base de datos del Consejo de Seguridad Deportiva de la Provincia de Córdoba (Cosedepro), cifra que representa el 1% de quienes están encuadrados en algunos de los impedimentos previstos y, por ende, no podrán acompañar al seleccionado argentino en forma presencial durante a la XXIII Copa de la Fifa.

“Somos una de las jurisdicciones que menos casos tenemos, considerando que en toda la provincia hay 14 sedes de Tribuna Segura, una en Córdoba, otra en Río Cuarto y doce más que están ubicadas en ciudades limítrofes”, apunta Marcelo Frossasco, presidente del Cosedepro, “La gente aquí se cuida mucho, por tratarse de una provincia importante, que alberga numerosos eventos deportivos”, puntualiza. Cuatro años atrás, con motivo de la disputa del Mundial de Qatar 2022, el organismo dio cuenta de 385 cordobeses impedidos de viajar a Medio Oriente, lo que representaba alrededor del 6% de las casi 6.000 que figuraban en ‘la lista negra’.

MENOS CORDOBESES. Marcelo Frossasco, presidente del Cosedepro, dio cuenta de la presencia de 340 casos provinciales en ‘la lista negra’ que el Gobierno Nacional le envió a la Fifa y los países anfitriones del Mundial /// CEDOC PERFIL

¿Quiénes figuran?

En el armado de la lista de prohibición de ingreso a los estadios confluyen los aportes de los almacenamientos de información del Renaper, organismo que acredita la identidad de las personas; del Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (Sisef), que tiene asentados los pedidos de admisión realizados por clubes, ligas o federaciones; del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), que registra los pedidos de captura vigentes; y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sibefu). También la nómina que la Justicia aporta sobre deudores de cuotas alimentarias -en la actualidad, 13.000 nombres-, cuya utilización ‘debutó’ en Córdoba el pasado 24 de mayo, en ocasión de la disputa de la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional entre Belgrano y River, y que determinó cuatro detenciones.

El ‘combo’ se completa con la información que los organismos de seguridad de cada provincia aportan en los reportes que realizan periódicamente al Ministerio de Seguridad de la Nación. “En los casos de Córdoba, hay de todo un poco, aunque la mayoría corresponde a episodios de violencia o comportamientos indebidos que fueron reportados por diferentes clubes o entes rectores”, refiere Frossasco.

“La lista es cambiante, porque las sanciones que se aplican en cada jurisdicción van de un mínimo de dos meses a un máximo de cuatro años, salvo en casos de gravedad, como el de (Rafael) Di Zeo, donde se impuso una restricción más amplia”, apunta el titular del Cosedepro. Alude a la resolución que el pasado 26 de marzo firmaron en forma conjunta la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y el presidente de la Nación Javier Milei, y que impide el acceso a cualquier evento deportivo ‘por tiempo indeterminado’ al líder de la barra brava de Boca Juniors.

Di Zeo tiene pendiente una probation hasta setiembre de 2027, en el marco de un acuerdo judicial que dejó en suspenso una causa por tenencia ilegal compartida de arma de guerra. La fiscal de Río Segundo Patricia Baulies fue quien imputó al líder de ‘La Doce’ el 30 de abril de 2024, cuando un control policial registró un colectivo con hinchas del club xeneize, que viajaban a Córdoba para asistir a un partido con Estudiantes de La Plata.

LO MIRA DE AFUERA. Rafael Di Zeo, el líder de la barra brava de Boca, no podrá viajar al Mundial por una causa pendiente que tiene en Córdoba. /// CEDOC PERFIL

La lista de Milei

El 15 de mayo pasado, el Boletín Oficial de la República Argentina publicó la resolución 444/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que puso a disposición de la Embajada de Estados Unidos ‘la información sobre los individuos que poseen restricciones vigentes para el ingreso a eventos deportivos, obrante en el Programa Tribuna Segura’. Lo hizo en el marco del memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de seguridad que, años atrás, formalizó con el Departamento de Estado del país del norte. El objetivo invocado es ‘colaborar con las acciones, tanto de la planificación de seguridad a nivel operativo y táctico, como de la prevención de incidentes violentos durante los eventos en cuestión’.

El dictamen, que lleva la rúbrica de la ministra Alejandra Monteoliva, establece que los datos brindados ‘deberán ser utilizados de manera exclusiva y excluyente a los fines de la planificación de la Seguridad a nivel táctico y operativo de la celebración de la Copa del Mundo de la Fifa 2026”, y especifica que ‘el plazo de utilización de la información puesta a disposición se limitará estrictamente a la duración del campeonato referido, pudiendo extenderse únicamente por un período máximo e improrrogable de cinco días corridos posteriores a su finalización, exclusivamente a los efectos operativos, de control y verificación vinculados al torneo”.

COOPERACIÓN. La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva entregó la nómina de argentinos incluidos en ‘Tribuna Segura’ al embajador estadounidense Peter Lamelas. /// CEDOC PERFIL



Según explicó Frossasco, la restricción para los ciudadanos argentinos incluidos en Tribuna Segura -cuya identidad está resguardada por ley- está acotada al ingreso a los espectáculos deportivos, aunque estima que los controles en los países anfitriones del Mundial 2026, especialmente en Estados Unidos, se realizarán ‘directamente en los aeropuertos’.

Respecto a la inclusión de integrantes de barras cordobesas en el listado de las 34.000 personas con impedimento de acceso a los estadios que el Ministerio de Seguridad de la Nación compartió con la Fifa y los gobiernos de las respectivas sedes del Mundial, el responsable del organismo provincial que controla los eventos deportivos puntualizó: “Seguramente habrá alguno, pero tampoco estamos pendiente de ello. Nuestra función es darle operatividad al Programa Tribuna Segura y, en tal sentido, nos abocamos a identificar a cualquier persona cuyo comportamiento o situación encuadre en algunos de los incumplimientos previstos”.