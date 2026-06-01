Crimen de Agostina Vega: Qué reveló la autopsia sobre el cuerpo de la niña

El informe preliminar de la autopsia practicada al cuerpo de Agostina Vega (14) confirmó que la joven murió por estrangulamiento mientras resistía el ataque sexual del que era víctima. El deceso habría ocurrido entre la 1 y las 3 de la madrugada, y el crimen se habría cometido en la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento, ubicada en Juan Del Campillo 878, en Córdoba.

La información a la que accedió Perfil Córdoba también estable que Agostina no estaba embarazada, descartando una hipótesis que había circulado en el marco de la investigación. La causa del crimen es caratulada como femicidio.

Según los especialistas, se trata de un femicidio, ya que Barrelier la llevo engañada. Dentro de la casa, la niña se resistió a un ataque. El horario de la muerte se puede ubicar entre la 1 y las 3 de la mañana el deceso. No murió de un golpe en la cabeza, al parecer todo indica que mientras era abusada ella se resistió y el acusado la mató por estrangulamiento.

Qué dice el informe pericial

Los peritos determinaron que la víctima sufrió "un daño severo en vísceras" y advirtieron que "la pérdida de integridad de órganos dificultó" la realización del estudio. Por eso, no fue posible tomar muestras de hisopados tradicionales para detectar signos de abuso sexual en la zona pélvica: esas partes del cuerpo estaban muy dañadas por el desmembramiento.

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Sobre el instrumento utilizado para desmembrar el cuerpo, los forenses solo precisaron que fue un "elemento punzante", sin dar mayores detalles.

Una fuente de la investigación aclaró que la muerte no fue producto de un golpe en la cabeza, como se había especulado en un principio.

El traslado de los restos y las pruebas de la escena

El cuerpo de Agostina fue encontrado desmembrado el pasado sábado, tras seis días de búsqueda, en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Los rastrillajes posteriores permitieron recuperar todas las partes.

Los investigadores estiman que Barrelier habría permanecido varias horas con el cuerpo antes de trasladarlo. Según la reconstrucción de los hechos, utilizó un balde de 20 litros y bolsas de consorcio para trasladar los restos en un Ford Ka negro, el lunes por la mañana.

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Las cámaras de seguridad de la zona registraron el ingreso y la salida del vehículo del predio entre las 11.45 y las 12.15. Un vecino del lugar también declaró que un auto negro entró a gran velocidad a un sector con basura, dejó algo y encendió una fogata.

Luminol positivo en la casa del detenido

Las pericias realizadas en la vivienda de Barrelier —donde se habría cometido el crimen— arrojaron resultado positivo a la prueba de Luminol. La reacción química fue detectada también en elementos cortantes hallados en el domicilio, lo que refuerza la hipótesis de que el asesinato ocurrió en ese lugar.

La fiscalía sospecha que puede haber otras personas involucradas. Los investigadores trabajan para determinar si existieron maniobras para ocultar el hecho, quién realizó la limpieza de la escena del crimen y si hubo participación de terceros.

El acusado, internado bajo vigilancia

Barrelier permanece detenido e internado en el hospital de la cárcel de Bouwer, en Córdoba. Médicos y psicólogos a cargo de preservar su salud detectaron "ideas y pensamientos suicidas". Según confirmaron fuentes judiciales, continúa bajo tratamiento con medicación y se encuentra atado por su propia seguridad.

Por ahora es el único imputado por el femicidio de Agostina. La investigación sigue abierta y la fiscalía no descarta nuevas detenciones a medida que avancen los análisis forenses y el cruce de evidencias.