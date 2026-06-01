Córdoba marcha por el 3J: estudiantes y docentes podrán salir antes de clases

El Ministerio de Educación de Córdoba autorizó el retiro anticipado de docentes y estudiantes del turno tarde para participar de las movilizaciones convocadas por un nuevo aniversario del Ni Una Menos. La medida regirá este miércoles 3 de junio a partir de las 16 y no implicará el cómputo de inasistencias para quienes asistan a las actividades previstas en toda la provincia.

La decisión fue confirmada tras una reunión realizada este lunes entre la Junta Ejecutiva Central de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y el secretario de Educación, Luis Franchi. El encuentro tuvo como objetivo garantizar la participación de las comunidades educativas en las acciones impulsadas en el marco del #3J.

Caso Agostina: el debate digital se desplazó del castigo al funcionamiento del Estado​

Desde el gremio docente informaron que la autorización alcanzará a todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial y que será formalizada mediante un memorándum técnico que emitirá la cartera educativa durante la jornada.

Además de solicitar la flexibilización horaria para facilitar la asistencia a las marchas, UEPC reclamó que el próximo miércoles se desarrollen jornadas de reflexión y concientización sobre la prevención de la violencia de género en cada establecimiento educativo. El sindicato también pidió la restitución de las jornadas nacionales Educar en Igualdad, contempladas en la Ley 27.234, y planteó que su implementación no quede limitada a una fecha específica. “Reclamamos la restitución de las jornadas Educar en Igualdad y su implementación sostenida a lo largo de todo el año”, señalaron desde la organización gremial.

Justicia por Agostina Vega

La convocatoria de este año tendrá como una de sus principales consignas el reclamo de justicia por Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyos restos fueron hallados el sábado pasado en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra tras varios días de búsqueda.

Femicidio de Agostina Vega: el fiscal que investigó a Barrelier en 2025 será procurador penitenciario adjunto

En ese contexto, la Asamblea Ni Una Menos Córdoba realizó este lunes una conferencia de prensa frente a la Legislatura provincial para exigir respuestas por el femicidio y cuestionar el accionar de distintos organismos estatales durante la investigación.

Desde la organización adelantaron que impulsarán un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa, y solicitarán además la destitución del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.