En junio del 2026 se produjo un reordenamiento entre las mayores fortunas del planeta, en un escenario en donde subieron el S&P 500 (+5%) y el Nasdaq (+8), elevando la riqueza combinada de las diez personas con mayor capital del mundo a u$s2,9 billones. En conjunto, suman u$s220.000 millones más que en mayo, según el relevamiento mensual realizado por Forbes.

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De acuerdo con los datos publicados por el medio especializado en negocios y finanzas, “nadie tuvo un mayo mejor que Larry Ellison”, quien volvió al top five tras sumar u$s71.000 millones a su fortuna, ahora estimada en u$s276.000 millones. Pisándole los talones a Ellison aparece Michael Dell, el segundo que más ganó en el mes, tras sumar u$s67.000 millones.

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1. Elon Musk. Con un patrimonio neto de u$s835.000 millones —subió u$s53.000 millones respecto al mes anterior—, el dueño de Tesla y SpaceX reforzó su liderazgo global tras un aumento mensual, después de que su empresa de cohetes adquiriera su compañía de inteligencia artificial y redes sociales xAI, en una operación que valuó a la empresa resultante en u$s1,25 billones.

Elon Musk - u$s835.000 millones

2. Larry Page. El cofundador de Google ocupó el segundo lugar con u$s309.000 millones —cayó u$s4.000 millones—. Page recorrió un largo camino hasta convertirse en la segunda persona más rica del planeta y la tercera de la historia con una fortuna de al menos u$s300.000 millones.

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3. Sergey Brin. El otro cofundador de Google suma u$s285.000 millones —bajó u$s4.000 millones—. Mientras Page mantiene un perfil notoriamente bajo, Brin volvió a colaborar con Alphabet en la estrategia de IA. Dejó su semirretiro para presentar cambios en Gemini, el chatbot de Google, en 2024, y figuró como "colaborador principal" cuando el modelo se lanzó en diciembre de ese año. Al igual que su cofundador, Brin actualmente integra el directorio de Alphabet, la empresa matriz de Google, y sigue siendo accionista mayoritario.

Sergey Brin - u$s285.000 millones

4. Jeff Bezos. El fundador de Amazon mantuvo el cuarto puesto con u$s277.000 millones —aumentó u$s5.000 millones—, en una extensa entrevista en mayo, se pronunció sobre los impuestos e incluso argumentó que la mitad de los asalariados de menores ingresos no debería pagarlos. También reveló detalles sobre un nuevo startup de IA llamada Project Prometheus.

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5. Larry Ellison. El cofundador de Oracle se ubicó quinto con una fortuna estimada en u$s276.000 millones —subió u$s71.000 millones—. En agosto pasado, Larry Ellison se asoció con su hijo David para concretar la fusión de Paramount y Skydance Media, la empresa de David. Ahora, padre e hijo redoblan la apuesta con la oferta de Paramount de u$s111.000 millones para adquirir el gigante mediático Warner Bros Discovery.

Larry Ellison - u$s276.000 millones

6. Michael Dell. El empresario tecnológico estadounidense sumó u$s244.000 millones —subió u$s67.000 millones—. Sacó a bolsa su empresa homónima en 1988, la privatizó junto con la firma de capital privado Silver Lake Partners en 2013 y volvió a cotizarla a fines de 2018. La división de software en la nube de Dell, VMware, se escindió en 2021; la empresa de microchips Broadcom la compró en 2023 por u$s69.000 millones, de los cuales el 39% quedó en manos de Dell.

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7. Mark Zuckerberg. El creador de Facebook, hoy conocido como Meta, alcanzó los u$s217.000 millones —aumentó u$s7.000 millones—, con esta mejora mensual se mantiene entre las mayores fortunas del planeta.

Mark Zuckerberg - u$s217.000 millones

8. Jensen Huang. El cofundador y CEO de Nvidia registró un patrimonio de u$s182.000 millones —creció u$s9.000 millones—. Bajo su liderazgo, las GPU de Nvidia se consolidaron primero como líderes en videojuegos y ahora en inteligencia artificial, lo que ayudó a que la empresa se convirtiera en la primera en alcanzar una valuación de u$s5 billones en octubre.

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9. Bernard Arnault. El líder del grupo de lujo LVMH acumuló u$s148.000 millones —aumentó u$s5.000 millones—. Su padre amasó una fortuna en el sector de la construcción; para comenzar su carrera, Arnault utilizó u$s15 millones de esa fortuna para comprar Christian Dior. Desde entonces, construyó la mayor empresa de artículos de lujo del mundo, con unas 75 marcas de moda y cosmética, entre ellas Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon, Sephora y la joyería Tiffany & Co.

Bernard Arnault - u$s148.000 millones

10. Steve Ballmer. El exCEO de Microsoft cierra el ranking con u$s141.000 millones —aumentó u$s11.000 millones—. Se incorporó a Microsoft como el empleado número 30 en 1980, tras abandonar el programa de MBA. Dirigió esa compañía desde 2000 hasta 2014. Cuando se retiró de Microsoft, compró Los Angeles Clippers por u$s2.000 millones, una cifra récord para un equipo de la NBA en ese momento. Forbes ahora valora la franquicia en u$s7.500 millones.

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Según el relevamiento realizado por Forbes, la mujer más rica del planeta es Alice Walton, hija del fundador de Walmart, Sam Walton. Al 1 de junio de 2026, su fortuna se estimaba en u$s123.000 millones, lo que la ubicaba en el puesto N° 15 de la lista de las personas más ricas del mundo, después de haber ocupado el puesto N° 13 en mayo.

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Su fortuna proviene de su participación accionaria en Walmart, heredada de su padre fallecido.

Por último, la viuda de su hermano John Walton, fallecido en 2005, Christy Walton, y el hijo de este, Lukas Walton, heredaron las acciones de John y ambos figuran en la lista de multimillonarios de Forbes.

GZ / lr