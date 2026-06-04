Hidrovía: el Gobierno preadjudicó la concesión de la vía a Jan de Nul – Servimagnus

El Gobierno Nacional dispuso la preadjudicación del contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal y recomendó adjudicar la oferta a Jan de Nul – Servimagnus, tras la evaluación final de la licitación.

Según un comunicado del Ministerio de Economía, el Dictamen de Preadjudicación pasó las tres etapas del proceso y recomendó una ganadora sobre la base del sistema de puntajes establecido junto a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El documento indicó además que la oferta de DEME NV fue desestimada, mientras que la propuesta de DTA Engenharia fue declarada inadmisible por no cumplir con el requisito de presentar la garantía de mantenimiento de oferta.

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De acuerdo con la información oficial, antes de la preadjudicación se realizó una revisión integral del proceso, verificando el cumplimiento de la documentación licitatoria, la normativa argentina y recomendaciones de mejores prácticas internacionales de la ONU.

El comunicado señaló que el proceso licitatorio no recibió pedidos de impugnación por parte de las empresas participantes y que "la Justicia rechazó las denuncias presentadas contra su avance".

La instancia abierta tras el Dictamen de Preadjudicación contempla un plazo de siete días corridos para presentar impugnaciones formales antes de la adjudicación definitiva del contrato.

En las dos primeras etapas de análisis técnico, Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos y DEME alcanzó 42,14 puntos. En la propuesta económica, ambas firmas registraron puntajes idénticos al ofrecer el menor precio posible, según el comunicado oficial.

El Gobierno sostuvo que la nueva concesión permitirá una baja inmediata de casi el 15% en los costos y la modernización tecnológica de la navegación, mientras que durante el proceso de evaluación usuarios privados y la ONU destacaron la participación de distintos sectores y la transparencia de cada etapa.

Las cámaras empresarias usuarias de la Vía Navegable Troncal festejaron la preadjudicación

Tras el anuncio del Ministerio conducido por Luis Caputo, las entidades que nuclean a los usuarios de la hidrovía publicaron un comunicado festejando el cierre del proceso licitatorio. "A 31 años de la última licitación de la Vía Navegable Troncal, era necesario el avance hacia un nuevo período de concesión que apuntara a incrementar la competitividad del sector productivo y del comercio exterior argentino", expresaron.

"La finalización de esta etapa constituye un hito relevante dentro de un proceso central para el sistema logístico nacional. Las entidades valoran las instancias de participación e intercambio desarrolladas durante el procedimiento, que permitieron canalizar aportes técnicos de los usuarios", escribieron la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Unión Industrial Argentina, el Centro de Navegación y la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata.

"La Vía Navegable Troncal es un activo fundamental para la producción, la industria, las importaciones y las exportaciones argentinas y el turismo receptivo de cruceros. Por ello, resultaba indispensable avanzar con celeridad hacia la adjudicación definitiva de un nuevo contrato de concesión, a fin de iniciar una nueva etapa de operación, inversión y mejora continua del sistema. Las entidades reiteran su compromiso de seguir participando en los ámbitos institucionales correspondientes, con el objetivo de acompañar el desarrollo de una vía navegable eficiente, moderna y competitiva", concluyeron.

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