Licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay: se abrieron las ofertas económicas para empezar el dragado

El vicepresidente de la CPPC, Luis Zubizarreta, analizó para Canal E que la apertura de las ofertas económicas en la licitación internacional de la Hidrovía Paraná-Paraguay marcó un nuevo avance en uno de los procesos clave para el comercio exterior argentino.

Luis Zubizarreta explicó que la licitación atraviesa su etapa final luego de la apertura del tercer sobre, correspondiente a las ofertas económicas. “La licitación consiste en la presentación de tres sobres”, detalló, y precisó que, “ayer se abrió el último sobre, que era la oferta económica, es decir, cuál es el valor del peaje que van a ofrecer, que van a cobrar las dos empresas”.

Cuál fue el valor sugerido por las empresas

Según indicó, las dos compañías belgas que siguen en carrera presentaron valores similares. “Ofrecieron ambas el nivel mínimo de ese rango, con lo cual, aparentemente empataron en esta definición económica”, señaló, y agregó que ahora “falta que el Gobierno termine de analizar las dos propuestas para definir un ganador”.

Zubizarreta remarcó que el nuevo esquema puede representar un alivio concreto para los usuarios del sistema fluvial. “Hay un ahorro que es inmediato, que es más o menos un 13%”, afirmó, al comparar el peaje actual con el que cobraría el futuro concesionario privado.

Se estima una mejora en la navegación a través de las obras

Pero subrayó que el principal beneficio llegará con las obras de profundización. “A partir de ahora va a haber nuevas obras que van a mejorar la navegación”, sostuvo. En ese sentido, explicó que la mayor profundidad permitirá optimizar la carga de los buques: “Van a poder salir con su carga completa, y eso va a significar una baja en el nivel de fletes de todo el comercio exterior argentino”.

Sobre la evaluación técnica, el entrevistado reconoció que una de las empresas parte con ventaja por su trayectoria. Jan De Nul, actual operadora del dragado, obtuvo mejor puntaje por experiencia. “Viene dragando el río, no solo ahora, lo viene dragando desde hace casi 30 años, entonces eso juega a favor”, afirmó.

Aunque aclaró que la otra firma, DEME, también posee antecedentes sólidos, remarcó que, “ambas son empresas de alta calidad, pero ahí ganó por un poquito Jan De Nul”.