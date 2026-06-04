Encuesta: sube el PRO y baja Fuerza Patria, pero los dos están por encima de LLA

Como en el fútbol, la identificación de los argentinos con un partido político configura una forma de sentirse representado con determinados valores. La autoidentificación política funciona igual que el deporte más popular del planeta: es la camiseta que se lleva grabada Es una construcción profundamente emocional.

La autoidentificación no mide necesariamente a quién se va a votar, sino dónde siente el ciudadano que está su pertenencia cultural y su identidad doctrinaria profunda. Es el espacio que lo representa en sus valores.

El peronismo (hoy nucleado mayoritariamente en expresiones como Fuerza Patria) y el PRO operan como las grandes identidades tradicionales con pisos históricos sólidos. La Libertad Avanza irrumpió con fuerza como un fenómeno nuevo, capturando la atención masiva y llegando al poder.

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La encuesta de D'Alessio IROL y Berensztein expone que mientras el PRO experimenta una marcada recuperación y Fuerza Patria exhibe un leve retroceso, ambas estructuras logran posicionarse por encima de La Libertad Avanza en términos de identidad política. Realizada entre el 29 y el 30 de mayo de 2026. La muestra abarca las respuestas de 800 encuestados mayores de 18 años de todo el territorio nacional.

La puja por la identidad: El PRO y Fuerza Patria aventajan al oficialismo

Al ser consultados sobre con qué partido, coalición o espacio se sienten más identificados, los encuestados respondieron que Fuerza Patria se mantiene en el primer lugar con el 25%, pero registra una baja tras haber permanecido estable en el 28% durante los meses de febrero, marzo y abril.

El PRO consolida un crecimiento sostenido al alcanzar el 23% de las preferencias, subiendo dos puntos respecto al 21% registrado el mes anterior. La evolución histórica muestra que el espacio comandado por el PRO ha recuperado terreno de manera paulatina desde su piso del 15% en septiembre pasado.



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El dato político más destacado es que, pese a sus oscilaciones, tanto Fuerza Patria (25%) como el PRO (23%) superan holgadamente a La Libertad Avanza. La fuerza libertaria se ubica en un relegado cuarto lugar con el 15%, sufriendo una caída consecutiva desde el 18% de marzo y el 17% de abril. El mapa de identidades se completa con la opción "Ninguno" (20%), la UCR (6%), la Izquierda (5%), los indecisos de "No sé" (4%), la opción "Otro" (2%) y Provincias Unidas (1%).

El escenario del voto hipotético y la proyección de crecimiento

Al trasladar el termómetro social a un escenario electoral hipotético ("Si las elecciones fueran hoy"), Fuerza Patria retiene el liderazgo con el 30% de la intención de voto, aunque la encuesta advierte una pérdida de dos puntos porcentuales en comparación con el mes previo. En este indicador específico de sufragio, La Libertad Avanza conserva el segundo puesto con el 24% (retrocediendo un punto respecto al mes anterior), mientras que el PRO se ubica tercero con el 20%.

Sin embargo, el informe detalla que el PRO subió 7 puntos porcentuales respecto de febrero. LLA encuentra su mayor fortaleza entre los mayores de 55 años, mientras que Fuerza Patria tracciona mejor en las mujeres y en el segmento intermedio de 35 a 44 años. El resto de la intención de voto se atomiza en la opción "Ninguno" (10%), Izquierda (5%), UCR (4%), Provincias Unidas (3%) y las variantes "Otro" y "No sé" con el 2% cada una.

Trayectoria Electoral: el peso de los antecedentes

Al indagar sobre la inclinación del voto en las elecciones de los últimos años, el PRO encabeza el recuerdo de los encuestados con un 28%, seguido de manera inmediata por el Peronismo con un 27%.

Muy por detrás aparecen expresiones intermedias o de terceras líneas: la UCR y el Centro izquierda empatan con un 9% cada espacio. Por su parte, el Liberalismo puro cuenta con un 7% de los antecedentes, la Izquierda registra un 4%, las vertientes identificadas directamente con la Derecha acumulan un 2%, y un 5% optó por la alternativa "No sé".

Dónde busca respuestas la ciudadanía

En lo que respecta a la evaluación de la oferta electoral para solucionar los principales problemas del país, la paridad entre las distintas propuestas refleja un electorado dividido en tercios exactos. Fuerza Patria obtiene el 24% en la consideración de sus programas y candidatos, acechada a solo un punto por La Libertad Avanza (23%) y por la opción de desencanto "Ninguno" (23%). El PRO conserva un expectante 17% de apoyo en sus planes programáticos, mientras que la UCR se queda con el 5%, la opción "No sé" con el 3%, la Izquierda con el 2%, la variante "Otro" con el 2% y Provincias Unidas con el 1%.

No obstante, cuando se consulta específicamente por la capacidad de gestión y la solidez de los equipos técnicos para resolver la crisis, la oposición tradicional vuelve a exhibir ventajas significativas. Fuerza Patria lidera la medición con un 29% de respaldo. La segunda mención mayoritaria es para la alternativa "Ninguno" (21%), pero el tercer escalón muestra un empate técnico absoluto entre La Libertad Avanza (19%) y el PRO (19%). El remanente de las opiniones se reparte entre el "No sé" (5%), la UCR (2%), Provincias Unidas (2%), la opción "Otro" (2%) y la Izquierda (1%).

Si volvemos al fútbol, en la tabla de posiciones del campeonato actual (intención de voto), el oficialismo puede estar peleando arriba. Pero en la tabla histórica de venta de entradas y masa societaria (la autoidentificación política), las dos grandes hinchadas del país (la de Fuerza Patria y la del PRO) demuestran que tienen un arraigo popular mucho más difícil de quebrar.

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