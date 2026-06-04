Tras la objeción de Bullrich, el PRO desafió a Milei por el pliego de Michelli: "Es potestad de los senadores, no del presidente"

Martín Goerling, presidente del bloque del PRO en el Senado, adelantó que se opondrán al pedido del presidente Javier Milei de retirar el pliego de la doctora María Verónica Michelli como candidata al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, señalando que la decisión sobre el pliego “es potestad de los senadores, no del presidente”, y señaló que “la jueza tiene una trayectoria de más de 30 años, intachable”.

Entrevistado por Infobae, el senador denunció que “el pedido de retiro del pliego es muy desprolijo”, y recordó que “nosotros desde el PRO manifestamos públicamente que íbamos a votar en contra del retiro”. A continuación, señaló que esta postulación no recibió ningún cuestionamiento. En ese punto, explicó que la principal “acusación” contra Michelli es su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, cuyo trabajo es investigar “al poder, como a este y a los anteriores”.

María Verónica Michelli

En ese punto, Goerling festejó que Patricia Bullrich, líder del bloque libertario en el Senado y exjefa del PRO, se negara a rechazar el pliego de Michelli, remarcando que “el Ejecutivo debe aceptar divergencias internas dentro de su propia composición”.

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Sobre la postura de su partido, Goerling aseguró que “siempre nos va a encontrar defendiendo las instituciones, la división de poderes, el republicanismo. Este es un límite para nosotros”.

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El legislador explicó que al rechazo del pliego pedido por Milei “le faltan siete días reglamentarios para poder ser tratado. Mañana solo vamos a darle entrada al mensaje del presidente pidiendo el retiro, pero no se va a tratar”.

En ese contexto, Goerling explicó lo que podría suceder: “Hay muchas posibilidades de que la semana que viene Michelli obtenga la aprobación del pliego”, pero reconoció que “es probable que tenga el acuerdo del Senado, vuelva al Ejecutivo y nunca sea jueza mientras Milei esté en el Ejecutivo. Para que acceda al cargo, se necesita un decreto del presidente”.

Además advirtió que, si el presidente no firma el decreto luego de su aprobación en el Senado, el juzgado quedará vacante, lo que perjudicará al sistema judicial actual que “no puede funcionar con tantas subrogaciones”.

Uno de los posteos de Martín Goerling sobre el pliego de Michelli y la postura del PRO

Sobre el motivo de LLA para retirar el pliego, el senador señaló que el oficialismo no dio una razón: “Lo único que tenemos es el trascendido por la condición de cuñada”, denunció y declaró que “por un capricho" no pueden permitir "que esto suceda".

Consultado por Infobae sobre la relación del PRO con La Libertad Avanza, el senador reconoció que el apoyo mutó con el paso del tiempo: “Al principio acompañamos para garantizar la gobernabilidad, pero ahora la responsabilidad de gobernar es del oficialismo”.

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En ese punto, enfatizó que “no existe desarrollo posible de ningún país sin instituciones fuertes. Las tenemos que defender y fortalecer”, para luego volver a Michelli, afirmando que “se está castigando a una jueza idónea para el cargo porque es cuñada de un periodista que incomoda al poder”.

En un posteo que publicó sobre este tema, el legislador insistió con este tema, señalando que "nuestra posición es sostener el pliego de la jueza Michelli". Y agregó que "las decisiones sobre quienes integran la Justicia deben basarse en antecedentes, idoneidad y cumplimiento de la ley, no en especulaciones ni presiones circunstanciales".

Hugo Alconada Mon

El presidente Milei defendió el retiro del pliego de Michelli

El presidente Javier Milei decidió expresarse públicamente sobre el retiro del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli a través del reposteo de un mensaje que el exsecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Manuel Rojas publicó en su cuenta oficial de X.

“Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, dice el texto de Rojas que replicó Milei.

HM/ML

Martín Goerling, presidente del bloque del PRO en el Senado, adelantó que se opondrán al pedido del presidente Javier Milei de retirar el pliego de la doctora María Verónica Michelli como candidata al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, señalando que la decisión sobre el pliego “es potestad de los senadores, no del presidente”, y recordó que “la jueza tiene una trayectoria de más de 30 años, intachable”.