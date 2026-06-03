"No hay riesgo de fractura”: la frase de Patricia Bullrich tras poner su renuncia a disposición

La senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, afirmó que “no hay riesgo de fractura” en el espacio oficialista, luego de que pusiera su renuncia a disposición del presidente Javier Milei. Así lo expresó la legisladora al ingresar a la Cámara alta, intentando bajarle el tono a una fuerte jornada de tensión interna.

La crisis se desató a raíz de un contundente desacuerdo de Bullrich con la estrategia de la Casa Rosada en el ámbito judicial. La senadora se plantó firmemente en contra de la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de postulación de la magistrada María Verónica Michelli para una judicatura federal. El oficialismo promovía dar de baja esta candidatura debido a que la jueza es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Frente a esto, Bullrich alegó una "objeción de conciencia" para defender la postulación de Michelli y anticipó que votará a favor de la magistrada en la sesión del Senado, desmarcándose abiertamente de la línea del Gobierno.

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Bullrich se volvió a plantar: ofreció su renuncia a la presidencia de la banca libertaria y se abrió otro frente

"Objeción de conciencia" y el rechazo de Milei

En las últimas 24 horas, Bullrich mantuvo una comunicación directa con el presidente Javier Milei. Durante la charla, la senadora ratificó sus convicciones y, en consecuencia, le ofreció dar un paso al costado en la conducción de la bancada oficialista en la Cámara alta.

Sin embargo, el propio Milei rechazó el gesto de renuncia y, según trascendió, continuó con el transcurso de la reunión sin darle mayor trascendencia al ofrecimiento, ratificando a la legisladora en su puesto."No hay internas, hay una objeción de conciencia. El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio", argumentó la senadora a través de sus canales oficiales para ratificar su postura.

El bloque en estado de deliberación

A pesar de las declaraciones de Bullrich buscando transmitir calma, el bloque de La Libertad Avanza en el Senado quedó en estado de deliberación permanente. La rebelión de la jefa de la bancada arrastró la postura de otros senadores aliados (Carolina Losada y Francisco Paoltroni) y abrió un fuerte interrogante sobre cómo votará el oficialismo este jueves, cuando la Cámara alta se reúna para discutir más de 70 pliegos judiciales enviados por el Ejecutivo.

Francisco Paoltroni se alinea con Patricia Bullrich y rechazará el retiro del pliego de Micheli en el Senado

Mientras la mesa política de la Casa Rosada, coordinada por Karina Milei, digiere con malestar este nuevo desplante, Bullrich se mostró en Mendoza participando de un congreso de ciberseguridad, dando inicio a una agenda de recorridas nacionales que muchos leen en clave electoral, manteniendo su lealtad al proyecto general pero marcando claros límites de autonomía.