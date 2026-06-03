Francisco Paoltroni se alinea con la postura de Bullrich y rechazará el retiro del pliego de Micheli en el Senado

El escenario político en el oficialismo sumó un nuevo capítulo de tensión interna tras las declaraciones del senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni. En una entrevista brindada a Radio Rivadavia, el legislador confirmó que mantendrá una postura firme y votará en contra del pedido del Poder Ejecutivo para retirar el pliego de la doctora María Micheli, propuesta para ocupar un cargo en el Poder Judicial.

Esta decisión se da en consonancia con la postura adoptada por la senadora Patricia Bullrich, quien previamente manifestó su rechazo a la medida oficialista y, en una conversación con el presidente Javier Milei, ofreció su renuncia a la presidencia del bloque de senadores del oficialismo tras ratificar su disidencia.

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Críticas a la gestión institucional y advertencias sobre la "impericia"

Paoltroni fundamentó su posición argumentando la necesidad de mantener la coherencia institucional, diferenciando el rumbo económico del Gobierno —el cual apoya decididamente— de las decisiones de índole administrativa y moral. "Cuando no estoy de acuerdo con algo, planteo mi disidencia, como fue el caso de [Ariel] Lijo, la demora en la declaración jurada de [Manuel] Adorni o la intervención en la provincia de Formosa. Vengo acompañando toda la gestión económica, pero hay cuestiones de índole institucional o de la moral como política de Estado en las que doy mi punto de vista", señaló el senador.



Bullrich se volvió a plantar: ofreció su renuncia a la presidencia de la banca libertaria y se abrió otro frente

El legislador formoseño calificó el manejo de la postulación de Micheli como una "desprolijidad muy grande" y atribuyó la situación a una "impericia" dentro del armado oficialista. Según Paoltroni, la candidata se encontraba en el decimoctavo lugar en el orden de mérito, y cuestionó tanto su repentino ascenso al primer puesto como los posteriores trascendidos mediáticos que vincularon el pedido de retiro del pliego a un presunto lazo familiar con un periodista.

Objeción de conciencia en el bloque oficialista

Al ser consultado sobre el impacto de esta medida en el resto de los integrantes de La Libertad Avanza y bloques aliados, Paoltroni sugirió que la orden del Ejecutivo genera una contradicción incómoda para los senadores que ya habían respaldado el dictamen en la Comisión de Acuerdos. "Es muy complejo para cualquiera que firmó ese dictamen que ahora se le pida votar el retiro. No somos meros 'levantamanos'", afirmó de manera tajante. El senador reveló que ya había anticipado su postura la semana pasada al entorno de Patricia Bullrich. "El viernes pasado le avisé al secretario de Patricia que yo no estaba para acompañar este retiro. Siempre aviso cuál es mi postura", detalló.

Límites republicanos y el paralelismo con Formosa

Para Paoltroni, la existencia de disidencias dentro del espacio gobernante no debe interpretarse como un acto de oposición o enemistad, sino como una dinámica sana y necesaria para el fortalecimiento de la República. En ese sentido, trazó un paralelismo con la situación política de su provincia natal: "El padecimiento de la falta de institucionalidad lo sufren 600.000 formoseños. Uno tiene límites bien determinados. El sistema republicano le pone límites al otro; de lo contrario, se termina en un modelo como el de Formosa, donde no existen límites a nada y se atropella a una ciudadanía indefensa porque todos obedecen al poder central".

Finalmente, respecto a las posibles consecuencias políticas o rispideces con la conducción de la Casa Rosada tras esta votación, el senador concluyó reafirmando su compromiso ideológico: "Yo no pierdo los objetivos. Nunca voy a traicionar las ideas con las que vinimos, esa es mi línea y representa una coherencia permanente".

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