El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene activo su sistema de reintegro para aquellas personas que pagaron de su propio bolsillo los gastos derivados de la atención médica. La obra social estatal otorga esta devolución económica únicamente a la persona afiliada o al tercero que haya solventado dicho gasto, siempre de manera excepcional y tras una evaluación previa del caso para determinar si corresponde el pago.

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Un dato central para tener en cuenta este lunes 1 de junio es que el organismo fijó un límite temporal estricto para iniciar el reclamo. La presentación de la solicitud de reintegro de gastos tenés que hacerla obligatoriamente dentro de los 180 días corridos a partir del momento exacto en el que se generó la prestación médica particular. Si se pasa ese período, se pierde el derecho a exigir la devolución.

Quiénes pueden gestionar el reintegro ante la obra social

La normativa de la obra social busca facilitar la gestión administrativa para que el titular no tenga que trasladarse obligatoriamente. El trámite lo puede realizar la persona afiliada en forma directa, pero también está habilitado para que lo ejecute su apoderado o apoderada legal, o bien un familiar cercano que actúe en su representación.

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Para que la solicitud resulte aprobada, el interesado tiene que reunir un esquema de documentación obligatoria y presentarla sin faltantes. Se requiere el Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular y, en el caso de que un tercero haga el trámite, también se debe adjuntar el DNI del familiar o representante, sumado a la credencial de afiliación a PAMI.

Los comprobantes exigidos y los canales para hacer la solicitud

La acreditación del gasto requiere una factura discriminada original donde consten el nombre, apellido y domicilio de la persona afiliada. Además, hay que completar el formulario de Solicitud de Reintegro de Gastos y, si corresponde, el documento de Autorización para un tercero a gestionar o cobrar. También se exige la documentación clínica respaldatoria a nombre del afiliado y la orden médica de solicitud si correspondiera.

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El último requisito crítico es la presentación de una justificación que explique la necesidad de la atención por fuera del sistema de PAMI. Esto implica demostrar de forma fehaciente los rechazos en turnos o la falta de complejidad del prestador asignado, según sea cada caso particular.

Este es un trámite web que podés realizar directamente desde un celular, tablet o computadora personal. Una vez que el organismo evalúa toda la documentación digitalizada, si lo considera necesario, se te pedirá que acerques la factura original en papel a la sede correspondiente. De todas formas, la gestión también se puede hacer de manera presencial en tu agencia de cercanía sacando un turno online.

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