El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigente su esquema de asistencia para los afiliados que necesitan higiénicos absorbentes. La obra social de los jubilados provee mensualmente hasta 90 pañales para adultos a las personas cuya patología lo indique de manera expresa, de acuerdo con los parámetros establecidos en los instructivos de cobertura vigentes para toda la red prestacional del instituto.

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La gestión para acceder al beneficio se realiza de forma centralizada y no requiere que el jubilado se traslade. El trámite lo debe iniciar su Médico de Cabecera habilitado en el sistema de Orden Médica Electrónica (OME). Esta modalidad busca simplificar el acceso a los insumos y evitar las filas en los centros de atención, agilizando el procesamiento de la información de los pacientes.

Para la carga del requerimiento en la plataforma digital del organismo, el profesional a cargo necesita confeccionar un documento digital específico. La Orden Médica Electrónica emitida por el médico de cabecera tiene que estar completa en todos sus campos, incluyendo de forma obligatoria el diagnóstico preciso del afiliado, el módulo de internación domiciliaria o atención si corresponde, y la cantidad solicitada.

Los requisitos y datos clave para la Orden Médica Electrónica de PAMI

El sistema informático de la obra social exige que el formulario médico contenga también el Módulo de HAD asignado, el domicilio actualizado del beneficiario y una vía de contacto válida. La ausencia de alguno de estos datos en el aplicativo impide la validación automática de la prescripción, lo que obliga al prestador a reiniciar la carga del formulario digital para asegurar el suministro regular.

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Con respecto al lugar donde se realiza la solicitud, el mecanismo actual descentraliza el proceso administrativo de las oficinas físicas de la obra social. El Médico de Cabecera, cada 3 (tres) meses o ante un cambio de Módulo/Cantidad, deberá emitir una nueva Orden Médica Electrónica (OME). De esta manera, la actualización de la base de datos de los beneficiarios se automatiza en el sistema centralizado.

Esta dinámica de actualización periódica exime a los beneficiarios y a sus apoderados de efectuar gestiones presenciales ante las delegaciones estatales. El afiliado no necesita realizar ninguna gestión en Agencia o UGL, dado que el circuito se completa entre el consultorio médico y los sistemas informáticos internos que autorizan la distribución de los insumos higiénicos a la red de farmacias.

Canales oficiales y vigencia del beneficio de higiénicos absorbentes

La vigencia trimestral de la prescripción médica obliga a un control de la evolución de la patología del paciente. Si se detectan variaciones en la necesidad del consumo o modificaciones en el cuadro clínico que requieran un traspaso de módulo, el profesional médico tiene la facultad de ingresar una nueva OME antes del plazo de 90 días, modificando las cantidades registradas según el criterio profesional.

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La dirección del organismo previsional estableció que las consultas o dudas deben ser canalizadas a través de los canales oficiales de PAMI. Esto abarca las líneas telefónicas habilitadas y la página web institucional, con el propósito de evitar intermediaciones informales o desinformación sobre los puntos de entrega y los niveles de stock disponibles para cada afiliado incorporado al padrón.

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