La obra social de los jubilados y pensionados mantiene activo su sistema de documentación digital para garantizar las prestaciones de salud de toda su masa de afiliados en las farmacias y consultorios del país. Ante las consultas reiteradas de los beneficiarios por pérdidas o deterioros de sus identificaciones, el organismo previsional determinó un esquema de autogestión virtual. La medida se inserta en un marco donde la credencial física de PAMI ya no se entrega de forma presencial en las oficinas de atención.

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La administración del instituto de salud aclaró que si todavía tenés la tuya, la tarjeta plástica tradicional sigue siendo plenamente válida para realizar todas las gestiones médicas y comerciales. Sin embargo, para aquellas personas que la hayan perdido o que se incorporen como nuevos titulares del padrón, el sistema previsional dispuso de opciones alternativas de reemplazo que poseen idéntico valor legal, destacándose la descarga directa del formato provisorio.

El entorno de credenciales habilitadas convive bajo estrictas normas de seguridad informática. El organismo detalló que todas las credenciales vigentes son válidas para los mostradores: la plástica original, la credencial digital descargada en la app Mi PAMI, la provisoria con código QR y la provisoria tipo ticket. En contraposición, las autoridades advirtieron que las únicas que ya no tienen validez legal son la provisoria sin QR y el modelo de credencial anterior.

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El paso a paso en internet para descargar la credencial provisoria

El procedimiento para la obtención del documento con código QR se realiza de manera remota a través de la plataforma web corporativa del organismo previsional. El trámite está habilitado para que lo ejecute el titular o un familiar desde cualquier dispositivo electrónico. Para completar la descarga de la credencial provisoria, tenés que seguir los siguientes pasos técnicos obligatorios:

- Ingresá al sitio web oficial de la institución a través de la dirección www.pami.org.ar/credencial-provisoria.

- Completá el formulario digital con tu Número de afiliación correspondiente.

- Seleccioná la opción relativa al Sexo declarada en el registro civil.

- Introduce de manera exacta el Número de DNI del titular de la obra social.

- Cargá el Número de trámite del DNI, compuesto de forma rigurosa por los 11 dígitos numéricos que figuran impresos en el frente o en el dorso de la tarjeta de identidad nacional.

La incorporación de este último código numérico responde a un cambio reciente fijado por el área de sistemas de la obra social. De acuerdo con lo informado por la entidad previsional, se actualizaron los datos requeridos para generarla con el propósito fundamental de mejorar el servicio general y proteger de forma integral la información personal y los registros clínicos de cada uno de los afiliados de la clase pasiva.

Validez temporal del documento y alternativa para documentos viejos

Una de las ventajas estructurales de este formato de acreditación virtual es su condición de permanencia en el tiempo. La obra social reguló que la credencial provisoria con código QR no tiene vencimiento. Esto significa que los afiliados y apoderados pueden descargarla, imprimirla en soporte papel y usarla en cualquier momento ante los prestadores médicos, ya que conserva exactamente la misma validez administrativa que posee la credencial plástica o la digital de la aplicación móvil.

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El sistema contempla además una vía de resolución alternativa para aquellos adultos mayores que poseen dificultades técnicas para la carga web o que disponen de formatos antiguos de documentación civil. Si no contás con número de trámite en mi DNI, las normativas vigentes determinan que no podrás completar la validación digital en la página de internet. Ante esta situación particular, la persona afiliada deberá optar por otra de las modalidades presenciales de emisión de respaldo.

Para estos casos específicos, podés generar la credencial provisoria ticket e imprimirla de forma directa utilizando las terminales de autogestión que se encuentran instaladas de manera fija en las Agencias de cercanía y en las Unidades de Gestión Local (UGL). El sistema de las terminales físicas lee los datos biométricos y del padrón previsional del titular y emite el comprobante en papel térmico de forma inmediata sin requerir la carga del número de trámite de 11 dígitos del documento de identidad.

GZ