La obra social de los jubilados y pensionados mantiene operativos sus canales de atención y programas de asistencia sanitaria con el propósito de facilitar el acceso de los nuevos beneficiarios a su red de cobertura médica. El organismo previsional estructuró un sistema mixto que combina plataformas digitales automáticas con asistencia presencial en las Unidades de Gestión Local, buscando agilizar la incorporación de titulares y la asignación de profesionales en las distintas zonas del territorio nacional.

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El primer eje de la gestión institucional se concentra en el proceso de incorporación de nuevos beneficiarios a la cartilla oficial de la obra social. Desde el organismo informaron que el trámite de afiliación titular es exclusivamente digital y automático, lo que permite a los ciudadanos completar el alta formal desde tu casa a través de internet sin necesidad de ir de manera presencial a la agencia PAMI de cercanía para presentar documentación.

Cobertura de medicamentos en farmacias y niveles de descuento

El andamiaje de asistencia farmacéutica constituye uno de los pilares centrales del programa de salud del instituto previsional. Por el solo hecho de estar afiliado a PAMI, el beneficiario de la clase pasiva de todo el país accedés de manera directa a una amplia cobertura de medicamentos específicos para diversos tratamientos clínicos.

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El pliego general de la institución médica establece escalas de bonificación que se aplican en la red de farmacias adheridas según el tipo de patología y cronicidad que registre el paciente. Los descuentos comerciales vigentes se ubican en una franja que va desde el 40% al 100% del valor de los remedios prescriptos por los profesionales de la salud.

Procedimiento para elegir o cambiar el Médico de Cabecera

El segundo componente de la cartilla prestacional regula la asignación del profesional médico que actúa como el primer nivel de atención del jubilado. Para aquellos beneficiarios que requieran elegir por primera vez o cambiar tu Médico de Cabecera, el organismo previsional dispuso un sistema de consulta virtual en su plataforma de internet.

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Los afiliados pueden buscar y elegir un médico que cuente con cupo disponible en su zona de residencia ingresando a los apartados específicos de la página web corporativa. No obstante, las normativas administrativas de la obra social aclaran que esta gestión posee un carácter mixto, por lo que el trámite se finaliza de manera obligatoria en tu agencia PAMI de forma presencial para validar la asignación definitiva en el padrón del centro de salud.

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