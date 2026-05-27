La obra social de los jubilados y pensionados mantiene vigentes sus programas de cobertura para pacientes que atraviesan cuadros clínicos de alta vulnerabilidad o que requieren un esquema de cuidados prolongados que excede las capacidades de contención de su entorno cercano.

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A través de su red de prestadores, el organismo previsional estructura mecanismos de asistencia institucional y residencial, adaptando el nivel de intervención a las necesidades de autonomía, la complejidad de las patologías y la situación sociofamiliar de cada uno de sus beneficiarios.

El primer eje de estas prestaciones de salud pública se concentra en el sistema de residencias de larga estadía, diseñado para dar respuesta a las familias que no pueden afrontar el cuidado diario de sus adultos mayores.

El PAMI brinda asistencia integral y personalizada, de carácter transitorio o permanente, en residencias para adultos mayores de 60 años que necesiten cuidados que no puedan ser brindados por su grupo familiar. El propósito de este programa es asegurar el bienestar físico y psicofísico de la clase pasiva en entornos adaptados y supervisados por equipos profesionales.

Para iniciar el expediente administrativo que permita la asignación de una vacante, el instituto fijó pautas estrictas respecto a las personas autorizadas para gestionar la solicitud.

El trámite lo puede hacer el afiliado de manera directa, su apoderado legal o un familiar directo.

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El procedimiento debe completarse de forma obligatoria en la agencia de PAMI correspondiente al domicilio de residencia de la persona afiliada, donde los trabajadores sociales del área médica evaluarán los antecedentes del caso.

El funcionamiento de la internación domiciliaria como esquema de transición

El segundo componente de la cartilla prestacional del organismo se enfoca en el periodo posterior a los eventos de salud agudos, mediante la modalidad de Rehabilitación - Internación domiciliaria integral.

Esta herramienta se define como una prestación que brinda distintos niveles de asistencia médica a los afiliados en su propio domicilio, una vez que recibieron el alta formal de la internación hospitalaria tradicional en las clínicas o sanatorios del sistema de cartilla.

La estructura técnica de los equipos de salud que asisten al domicilio del beneficiario se diseña de manera individualizada y flexible. Las normativas internas del instituto aclaran que la prestación varía según la complejidad clínica y el grado de autonomía que conserve el afiliado.

El andamiaje del programa puede incluir visitas programadas de médicos, enfermeros, kinesiólogos u otros profesionales del plantel asistencial, dependiendo del cuadro de recuperación que requiera el paciente.

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Desde el punto de vista temporal, las autoridades recordaron que este servicio posee un carácter acotado y no debe considerarse como una solución de cuidado permanente de por vida.

La prestación es limitada en el tiempo ya que actúa estrictamente como una instancia de transición entre la internación hospitalaria previa y otras prestaciones ambulatorias de menor complejidad que el jubilado deba continuar en los consultorios de la red. Para obtener más información detallada sobre las condiciones de ambos programas, los interesados pueden ingresar a los apartados específicos de la plataforma web oficial de la institución.

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