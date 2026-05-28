El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), también conocido como PAMI, ofrece a los jubilados y pensionados distintos elementos que los ayudarán a realizar las actividades cotidianas cómodamente, como sillas de ruedas. Para poder solicitarlos deberán completar un importante trámite.

La institución explicó que los plazos para entregar estos objetos dependen de cuánto demora en salir su licitación y de la cantidad de elementos que deba despachar el proveedor. Por otro lado, en caso de que la tardanza sea mayor a la estimada, los afiliados tienen la posibilidad de realizar el reclamo correspondiente.

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PAMI: quiénes pueden solicitar la silla de ruedas

Los plazos para entregar estos objetos dependen de cuánto demora en salir su licitación y de la cantidad de elementos que deba despachar el proveedor.

Las sillas de ruedas y demás elementos que favorezcan a la movilidad pueden ser solicitados por los mismos afiliados, su apoderado o familiar, o su médico de cabecera puede iniciar el trámite. Para poder solicitar una silla de ruedas, los jubilados deben contar con una Orden Médica Electrónica (OME) que constate su uso.

No obstante, en caso de no tener una, deberán presentar el DNI, una orden manual emitida por el médico de cabecera o el especialista y el resumen de historia clínica, que incluya el peso y la talla de la persona afiliada.

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Paso a paso: Cómo solicitar una silla de ruedas en PAMI

Para poder solicitar una silla de ruedas, los jubilados deben contar con una Orden Médica Electrónica (OME) que constate su uso.

Los afiliados al PAMI podrán tramitar la silla de ruedas a través de la página web oficial de la obra social. Para ello, deberán seleccionar el trámite a gestionar, completar el formulario con los datos requeridos, cargar la documentación correspondiente y, una vez confirmada la solicitud, esperar la respuesta de la institución.

Por otro lado, los usuarios también pueden realizar el trámite de manera presencial, a través de las agencias PAMI más cercanas a sus domicilios. Sin embargo, para ello, es recomendable sacar un turno previamente, que se debe gestionar de manera online.

JSM / EM