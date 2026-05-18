El PAMI recordó a sus beneficiarios los mecanismos para solicitar insumos y elementos de asistencia médica. Estos trámites, que buscan mejorar la autonomía y calidad de vida de los adultos mayores, requieren en su mayoría de la intervención del médico de cabecera o especialistas y pueden ser gestionados tanto por el titular como por sus familiares directos.

PAMI: cómo solicitar la cobertura del 100% en medicamentos especiales por vía de excepción

Entrega de pañales: proceso digital y farmacias

Para acceder a la provisión de pañales, el sistema se encuentra simplificado a través de herramientas digitales. El afiliado debe solicitar a su médico de cabecera la generación de una orden médica electrónica y la correspondiente receta electrónica.

- Retiro: Los pañales pueden retirarse en cualquier farmacia de la Red PAMI transcurridas 48 horas desde la consulta médica.

- Previsión: Para evitar trámites mensuales, el médico puede emitir hasta 6 recetas simultáneas, cubriendo así la demanda de los próximos seis meses de forma automática.

Pami: paso a paso cómo tramitar la credencial

Audífonos: del turno a la calibración

La solicitud de prótesis auditivas puede ser realizada por el afiliado, su apoderado o un familiar directo en la agencia o UGL correspondiente. Para iniciar el trámite es necesario presentar:

- DNI y último recibo de cobro.

- Credencial de afiliación.

- Orden del especialista y una audiometría.

Una vez presentada la documentación, se notificará al afiliado un turno para la selección de audífonos (prueba) y la toma de impresión del molde. El proceso finaliza con una cita para la entrega de la prótesis, su calibración e instrucción de uso.

Sillas de ruedas y elementos de fisiatría

El trámite para obtener una silla de ruedas sigue una lógica similar en cuanto a la presentación presencial en agencias o UGL. En este caso, la documentación incluye un resumen de historia clínica que debe especificar obligatoriamente el peso del afiliado. Además, se debe firmar un compromiso de entrega o contrato de comodato.

Eugenio Semino sobre la crisis del PAMI: “Es un modelo de gestión que ya está perimido”

El organismo aclaró que los plazos de entrega de estos elementos dependen de los tiempos de licitación y de la disponibilidad de stock por parte de los proveedores. Asimismo, se mantiene vigente la cobertura para otros accesorios como los colchones antiescaras, cuya información detallada se encuentra disponible en los canales de consulta de la entidad.

GZ