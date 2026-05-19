La obra social de los jubilados y pensionados modificó de manera estructural el mecanismo de asignación de turnos para sus afiliados. El organismo previsional implementó una reforma que deja atrás el histórico sistema de asignación fija con el objetivo central de otorgar turnos más rápido y garantizar una mejor calidad de atención para toda la población beneficiaria. La medida busca dar una respuesta concreta a uno de los principales reclamos que manifestaban los usuarios del servicio de salud.

Gestión de insumos y elementos médicos en PAMI

A partir de esta modificación, por primera vez en la historia de PAMI los afiliados tienen la posibilidad de elegir a sus propios profesionales médicos. El esquema de libre elección no se limita únicamente a los médicos especialistas, sino que incorpora de forma directa a los centros de diagnóstico por imágenes, oftalmólogos, centros oftalmológicos específicos y ópticas distribuidas en la red prestacional.

La flexibilización del sistema también elimina las restricciones geográficas que afectaban a los beneficiarios de la obra social de manera cotidiana. El nuevo modelo administrativo establece que ahora podés atenderte cerca de tu casa o en otra ciudad, permitiendo que el paciente seleccione el punto de atención que le resulte más conveniente según su comodidad o su ubicación eventual.

Las especialidades incluidas en la libre elección de PAMI

La transformación del modelo de turnos abarca un espectro amplio de la cobertura médica diaria, cubriendo más de 30 especialidades y prácticas médicas. El listado oficial del organismo incluye áreas de alta demanda entre las que se destacan Traumatología, Diagnóstico por imágenes, Oftalmología, Cardiología, Diabetología y Neumonología, garantizando el acceso a las patologías más recurrentes del sector pasivo.

El funcionamiento del nuevo sistema requiere el cumplimiento estricto de tres pasos administrativos obligatorios para coordinar la atención médica. La primera etapa del proceso se inicia en el consultorio del médico de cabecera, quien actúa como el eslabón inicial para habilitar las consultas posteriores con los profesionales especializados del padrón.

Prestaciones y beneficios vigentes de PAMI

Se le debe pedir a la médica o médico de cabecera una orden electrónica para la especialidad o estudio de diagnóstico por imágenes u oftalmológico que se necesite. Este documento digital resulta una condición indispensable, ya que sin la carga de la orden en los registros informáticos el sistema no permite avanzar hacia la selección del especialista.

El paso a paso para consultar la nueva cartilla médica y pedir turnos

La segunda instancia del trámite se traslada a las plataformas digitales de la obra social, donde se centraliza toda la información de los prestadores disponibles. Consultá la nueva cartilla médica descargando la aplicación de PAMI para teléfonos celulares o ingresando de forma directa a la dirección web pami.org.ar/cartilla.

La aplicación móvil y el sitio web institucional funcionan como los únicos canales oficiales para verificar qué profesionales y centros de diagnóstico se encuentran activos dentro del nuevo programa. Las herramientas digitales muestran la disponibilidad geográfica de los médicos para que el afiliado evalúe las opciones antes de formalizar la solicitud de la cita médica.

Formatos vigentes de la credencial PAMI

Una vez que hayas elegido a tu especialista, centro de diagnóstico por imágenes o centro oftalmológico, comunicate o acercate para pedir un turno. La coordinación final del día y el horario de la prestación de salud se realiza de manera directa con el consultorio o establecimiento seleccionado, sin intermediarios de la obra social.

GZ