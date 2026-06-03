Camau Espínola rechazó el freno al pliego de Michelli: "El Gobierno debe dar explicaciones"

La interna por el control y la designación de vacantes en el Poder Judicial de la Nación desató un inesperado cortocircuito en las filas aliadas de la Casa Rosada dentro del Congreso. El senador nacional por Corrientes, Carlos Mauricio "Camau" Espínola, ratificó de forma taxativa su postura de avanzar con el tratamiento parlamentario de la postulación de la doctora María Verónica Michelli para el cargo de jueza, y le reclamó de manera abierta a la administración del presidente Javier Milei que brinde explicaciones institucionales consistentes respecto a los motivos reales del freno a su designación.

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La controversia escaló luego de que el Poder Ejecutivo nacional formalizara la solicitud de retiro del pliego de Michelli. El giro oficialista provocó fuertes ruidos políticos en los pasillos de la Cámara alta debido a que la propia gestión libertaria había impulsado y defendido la postulación meses atrás, logrando reunir el consenso necesario de las fuerzas dialoguistas para estampar la firma del dictamen en la comisión respectiva.

Las versiones que corren en los despachos tribunalicios vinculan el repentino veto de la Casa Rosada a especulaciones periodísticas sobre el lazo de parentesco que une a la candidata con el periodista de investigación, Hugo Alconada Mon.

Un dictamen firmado que espera la votación en el recinto

Espínola, un jugador clave de la bancada de las provincias y considerado habitualmente un aliado estratégico de las reformas del Gobierno en el Senado, desglosó la ingeniería parlamentaria del caso y recordó que el nombramiento de la postulante ya cumplimentó todos los pasos reglamentarios previos.

"Yo firmé el pliego, un grupo de nueve senadores firmó el pliego y hoy está en plenas condiciones técnicas de poder tratarse el dictamen", argumentó el legislador correntino.

No obstante el consenso alcanzado, "Camau" anticipó que para la sesión parlamentaria de esta semana el panorama operativo podría modificarse sustancialmente a raíz de la contraofensiva de Balcarce 50.

"El Gobierno nacional formalizó una presentación de retiro al pliego. El pedido entraría formalmente este jueves y este mismo jueves debería votarse su aprobación o rechazo en el recinto", detalló respecto al cronograma de votación.

Ante este escenario de incertidumbre legal, el representante correntino fijó una posición tajante frente al accionar de la conducción nacional: "Mi posición es la misma, para mí no está en condiciones de retirarlo y el Gobierno debe dar explicaciones", sentenció Espínola, catalogando como inadmisible que las motivaciones del Estado se funden en el árbol genealógico de los concursantes.

"Hay un proceso transparente para llevar adelante el debate; si entramos a discutir si es pariente o no es pariente de alguien, no es una cuestión razonable bajo ningún punto de vista", protestó en declaraciones a radio Sudamericana.

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El respaldo a Patricia Bullrich y la "firma final" de Javier Milei

A pesar de manifestar su profunda disconformidad con las formas y la falta de tacto político del oficialismo, Espínola reconoció las estrictas atribuciones que la Constitución Nacional le otorga a la Presidencia en estos procesos de selección de magistrados.

"El Ejecutivo tiene la facultad legal de pedir retirar el pliego, eso se puede dar dentro de la dinámica parlamentaria. Pero está claro que el Gobierno debería argumentar técnicamente por qué retira el pliego y eso hoy no está claro, más allá de lo que uno lee o escucha en los medios de comunicación", señaló.

Al mismo tiempo, recordó que durante la discusión interna en la comisión de Acuerdos "ya estaba este planteo haciendo ruido, pero en el caso particular tomamos la decisión de firmarlo porque entendemos que no había motivos objetivos de impugnación".

La viabilidad legal de la postulación de la doctora Michelli continúa vigente en los papeles legislativos, aunque su futuro inmediato dependerá de la destreza política y de la conformación de mayorías en el recinto del Senado este jueves.

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Sin embargo, el legislador correntino expuso una carta de presión clave que retiene la Casa Rosada en caso de que el Congreso decida rebelarse y aprobar la designación de todos modos: "El Gobierno tiene los recursos con la firma final del Presidente. Es decir, puede que la doctora nunca asuma formalmente como jueza por más que sea aprobada por el voto del Senado; si el Presidente no pone la firma final en el decreto de nombramiento, no asumirá nunca".

En el cierre de su descargo, Espínola respaldó públicamente la postura adoptada por la senadora oficialista Patricia Bullrich, quien en medio de la controversia por el retiro de los expedientes judiciales llegó a poner su renuncia a disposición del presidente Milei. "Es sumamente interesante el planteo de Patricia Bullrich, lo veo razonable y dotado de sentido común. ¿Qué sentido tiene que un pliego que se envió desde el propio Ejecutivo, pasó por todos los procesos de control correspondientes, reúne todos los requisitos necesarios y ahora lo quieran retirar? Hay otras peleas mucho más importantes que hay que dar en la Argentina", reflexionó el correntino, alineándose con la necesidad de dotar de previsibilidad institucional a la gestión pública.