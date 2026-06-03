Viral en redes: la diputada libertaria Virginia Gallardo se disfrazó de Messi y estallaron las críticas

En plena cuenta regresiva para el inicio de la cita mundialista y en medio de un clima social de alta sensibilidad económica, la escena política local se trasladó al plano de la discusión digital. La diputada nacional por Corrientes de La Libertad Avanza (LLA), Virginia Gallardo, quedó en el centro de las miradas tras protagonizar un bizarro video en sus perfiles oficiales.

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En el material audiovisual se la observa personificando a Lionel Messi y desplegando una coreografía al ritmo de la canción oficial del Mundial 2026 interpretada por la cantante colombiana Shakira.

El posteo fue concebido originalmente por los equipos de comunicación de la legisladora libertaria como una estrategia de cercanía barrial y visibilización comunitaria.

"Palpitando el clima mundialista y adentrándonos en una etapa cargada de emociones, expectativas y mucha ilusión, este fin de semana fuimos a acompañar a los chicos en Rubio Fútbol 5, un espacio de Corrientes Capital que reúne a equipos infantiles de distintos barrios de la ciudad a través del fútbol", argumentó Gallardo en sus plataformas institucionales para contextualizar la puesta en escena.

Baile en la costanera y solidaridad con "Volando Juntos"

El clip publicitario, que registra una extensión de poco más de un minuto, apela a una estética playera sumamente reconocible para los correntinos. Durante los primeros segundos, se observa a la diputada oficialista bailando sobre la arena de la playa Arazaty, utilizando como marco visual de fondo las postales del puente Chaco-Corrientes.

Posteriormente, la secuencia cambia de locación y muestra a la congresista portando una máscara de látex con las facciones del astro futbolístico. Bajo ese disfraz, Gallardo interactuó y compartió juegos con los alumnos e integrantes de la Asociación Civil de Inclusión (A.C.D.I.) "Volando Juntos", una reconocida escuela de fútbol local orientada a la contención y el desarrollo recreativo de niños y niñas con discapacidad.

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"Quisimos hacer algo simple, pero que para nosotros significa mucho: acompañar, compartir tiempo, reírnos y vivir una tarde distinta. Por eso llegamos disfrazados de Messi, con algunos regalos", esgrimió la referente de La Libertad Avanza en Corrientes.

En las imágenes del cierre se puede observar el momento de la entrega de los presentes para los chicos, consistentes en un lote de pelotas de fútbol, trofeos alegóricos y medallas de premiación.

La reacción en Instagram: entre el show y la dieta legislativa

Pese a la matriz benéfica y recreativa del evento, el termómetro de las redes sociales reaccionó de manera inmediata y con una marcada polarización que expuso el malestar de un sector de la ciudadanía con la denominada "agenda de la farándula" en la función pública. En pocas horas, la publicación de la diputada nacional reunió más de 795 comentarios, transformándose en un foco de álgido debate.

Las críticas más ácidas apuntaron de forma directa a la falta de formación técnica de los representantes parlamentarios y al costo presupuestario que significa el sostenimiento de sus bancas en el Congreso de la Nación. "Un curso de políticas públicas. Podrías invertir en formarte. Pero no. Preferís el show", fustigó con severidad un usuario en la caja de comentarios del posteo.

En la misma sintonía, otro seguidor apuntó con ironía hacia el pasado mediático o las aspiraciones de la legisladora: "Ella necesita el Bailando desesperadamente".

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El factor económico tampoco estuvo ausente de la controversia digital. "Y pensar que se lleva un sueldo de 10 palos", disparó un internauta, ligando el tono risueño del video a las recientes y polémicas actualizaciones en las dietas que perciben los integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación.

No obstante el masivo rechazo de una facción de su comunidad virtual, la diputada también cosechó expresiones de fuerte respaldo por parte de la militancia libertaria y de usuarios que ponderaron el gesto hacia la fundación inclusiva. "Grosa, esa es la onda de romper el hielo y divertirse un poco con los chicos... no importa el qué dirán", la defendió uno de sus seguidores, priorizando el impacto de los regalos y la contención a la escuela de fútbol por sobre las formas estéticas de la política tradicional.