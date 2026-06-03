El "Plan Limón" da sus frutos: Corrientes exporta cítricos industrializados por u$s 8 millones al año

La cuenca citrícola de Corrientes atraviesa un período de fuerte consolidación económica impulsado por la sinergia entre los programas de fomento estatal y la inversión privada. En plena etapa de zafra, la provincia logra exportar anualmente un volumen estimado de 50 mil toneladas de jugo concentrado y aceites esenciales, lo que representa una inyección de divisas para la región calculada en 8 millones de dólares.

Gas natural en el NEA: gobernadores reclamaron a Nación obras para ampliar la red en Chaco y la región

Con estas variables comerciales, el territorio provincial se posiciona como uno de los proveedores estratégicos de materia prima industrial para los mercados de los Estados Unidos y la Unión Europea.

El impacto socioeconómico del sector fue evaluado en el terreno por el ministro de Producción provincial, Walter Chávez, y la intendenta de Bella Vista, Noelia Bazzi, quienes encabezaron una recorrida técnica por las instalaciones de la firma UTE BV S.A., una de las corporaciones agroindustriales que lidera el procesamiento y envasado en la localidad.

Procesamiento a gran escala y exportación directa

El complejo fabril, emplazado estratégicamente sobre el kilómetro 5 de la Ruta Provincial N° 27, procesa actualmente un promedio de 250 toneladas diarias de limón.

La ingeniería de la planta está diseñada para el mercado externo: de su producción anual —la cual oscila en un techo de entre 10 mil y 14 mil toneladas de jugo concentrado—, el 95% se destina de forma directa a la exportación, despachándose en tambores estandarizados de 200 litros.

Entre la cartera de clientes internacionales de la firma correntina se destaca la multinacional Coca-Cola, que adquiere los jugos y aceites esenciales como insumo base para su línea global de bebidas.

"Extraemos jugo concentrado y aceite esencial para uso estrictamente industrial, productos que se colocan en un 95% a 98% en el exterior", precisó Jaime Goncalves, jefe del laboratorio de calidad de la firma. El especialista remarcó que las instalaciones operan dotadas de tecnología de última generación y bajo regímenes de auditorías internacionales permanentes que certifican los estándares de sanidad desde la fase de extracción hasta el sellado del envase.

El funcionamiento de la planta tiene un fuerte anclaje en el empleo regional. Actualmente genera entre 60 y 80 puestos de trabajo directos —cubiertos por operarios de Bella Vista y de Entre Ríos, donde radica la casa central de la firma—, a lo que se suma un masivo engranaje logístico de transportistas que abastecen las tolvas con fruta proveniente de localidades como Lomas de Vallejos, Tabaí, Tatacuá, Mburucuyá y Pago de los Deseos.

Corrientes tendrá la primera planta de "Mass Timber" del país tras un desembolso de u$s 20 millones

El impacto del "Plan Limón" en los pequeños productores

La fisonomía actual del negocio citrícola responde a un esquema de asociacionismo coordinado. "Hoy los productores cosechan la fruta, generan volumen agrupándose y luego entregan el producto a la empresa, que se hace cargo de la totalidad de la logística de traslado. Esto representa un alivio definitivo para los minifundistas que muchas veces tienen severas dificultades para comercializar sus cosechas de forma individual", analizó el ministro Walter Chavez.

El funcionario vinculó de manera directa los niveles de productividad con el éxito del Plan Limón, un programa oficial de asistencia técnica y financiera lanzado por la Provincia en el año 2018. La política pública logró alcanzar a 650 de los aproximadamente 1.500 productores citrícolas que operan en el mapa correntino.

Gracias a este programa, Corrientes cuenta hoy con unas 4.000 hectáreas implantadas y destinadas de forma exclusiva a la producción de limón.

Debido al ciclo biológico de los frutales, gran parte de los montes cítricos incorporados en las primeras etapas del plan estatal ingresaron ahora en su fase de plena madurez productiva, garantizando un flujo constante y creciente de materia prima para las moliendas industriales.

Durante el cierre de la jornada de supervisión, la intendenta Noelia Bazzi elogió el perfil de la prestataria: “Es una empresa modelo dentro de nuestra ciudad. Resulta clave para nosotros no solo por la mano de obra genuina que genera, sino también por el valor agregado y el procesamiento industrial que le brinda a la producción primaria en origen”.

La jefa comunal ponderó la articulación mixta al concluir que "en el acompañamiento del Estado y la sinergia público-privada está la base para el futuro económico de nuestra provincia”.