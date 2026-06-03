Myriam Bregman: “Buscan un mileísmo sin Milei”

La diputada nacional Myriam Bregman advirtió que “los sectores dominantes” de la Argentina “buscan un mileísmo sin Milei”.

“Si es necesario a Milei lo descartan, descartan a Adorni, descartan a toda la banda pero lo que no quieren descartar los sectores dominantes de nuestro país es lo que conquistaron en este tiempo", agregó la dirigente del Frente de Izquierda en declaraciones a Radio 10.

Empresario textil: "Esto está peor que con Macri, y yo lo voté a Milei"

Qué dijo Myriam Bregman

Además subrayó la importancia de no postergar la confrontación política frente a una realidad que considera insostenible para las familias argentinas. "Yo no creo que a la gente se le pueda decir 'tenés que esperar hasta el 20 diciembre del 2027 o 2028.' Ahora deberíamos estar dando una muestra que hay cosas que son insoportables, que no se aguantan más", aseguró.

En relación con la reciente reglamentación de los cambios en materia de empleo, la legisladora alertó sobre las consecuencias a largo plazo para la clase trabajadora y el sistema de seguridad social.

En este sentido denunció que la normativa vigente no solo afecta a las futuras contrataciones, sino que precariza el horizonte de quienes hoy están en actividad. "Quiero que sepa cada trabajador, cada trabajadora que hoy le están descontando aportes jubilatorios que el sistema que va a recibir cuando se jubile va a ser mucho peor producto de estas reformas".

Rita Segato sobre el fiscal del caso Agostina Vega: "La cara lo dice todo, su desprecio, su arrogancia frente al mundo"

“Mileísmo sin Milei”

También Bregman analizó la estrategia de los sectores de poder al advertir que el plan económico trasciende la figura del actual presidente.

Para la dirigente existe un riesgo latente de que se preserven las medidas de ajuste incluso si el liderazgo político cambia.

"El gran alerta que tenemos es que buscan un mileísmo sin Milei, es decir si es necesario a Milei lo descartan, descartan a Adorni, descartan a toda la banda”, aseveró.

Y luego completó: “Pero lo que no quieren descartar los sectores dominantes de nuestro país es lo que conquistaron en este tiempo".

Por consiguiente, instó a un compromiso que vaya más allá de los eslóganes y aborde el desmantelamiento de las leyes aprobadas bajo la actual gestión.

"Hay que derrotar a Milei pero todo su plan. No es sólo Milei. Acá cada uno tiene que comprometerse y decir qué va a hacer con la reforma laboral, qué va a hacer con la ley de glaciares, qué va a hacer con la ley Bases", concluyó.