Ingrid Beck sobre Barrelier: "Es un tipo que viene haciendo esto con las mujeres sostenidamente"

La periodista Ingrid Beck analizó el femicidio de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba y la conducta del único imputado en el caso Claudio Barrelier.

“Es un tipo que viene haciendo esto con las mujeres sostenidamente”, aseguró en declaraciones a Radio con Vos.

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Qué dijo la periodista sobre el femicidio de Agostina Vega

Además cuestionó algunos enfoques periodísticos y comentarios en las redes sociales. “Siempre es mirar a la víctima, investigar qué pasaba con esa víctima, con la familia, qué culpa tenían los padres”.

“Siempre es buscar las razones en otro lado que no tienen que ver con el femicida, con el femicidio, con la violencia, con la desigualdad”, remarcó la escritora.

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Qué dijo sobre Barrelier

“Llegar a ese nivel de violencia es una cadena de violencias. Este tipo tiene antecedentes, no es que se volvió loco ese día y asesinó a una adolescente de 14 años, la descuartizó y la tiró en un basural”, evaluó Beck.

“Es un tipo que viene haciendo esto con las mujeres sostenidamente”, aseveró.

En otra parte de la entrevista recordó los casos de “Agostina en Córdoba, Dulce en Misiones y Noelia en Temperley, y podríamos seguir”. “El caso de Agostina tiene la particularidad de que es una nena, es una adolescente”, consideró la escritora.

“A mí me impresiona mucho el horrible paralelismo con la primera movilización Ni Una Menos que nació el 11 de mayo de 2015 a partir de un tuit que escribió la colega Marcela Ojeda cuando todas nos despertamos esa mañana con la noticia de que había sido asesinada Chiara Páez en Rufino (Santa Fe), de 14 años. La había asesinado su novio en complicidad con sus padres que lo habían ayudado a esconder el cuerpo”, recordó.

“Ojalá que no hayas más Agostinas, pero la verdad es que el fenómeno es estructural y va a costar muchísimo, muchísimos años de idas y vueltas, que dejen de matarnos”, concluyó Beck.