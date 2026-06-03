Echaron a un médico condenado por violación y salió a la luz una condena previa por corrupción de menores

La administración provincial formalizó la exoneración del médico Enrique David Díaz Pacce, quien había sido condenado por un jurado popular por el delito de abuso sexual con acceso carnal, y cuya situación judicial derivó en una investigación interna que terminó con su expulsión definitiva del Estado.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 1068/2026, firmado por el gobernador Leandro Zdero, luego de un sumario impulsado por el Ministerio de Salud que concluyó que el profesional incurrió en conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Un antecedente penal que agravó la evaluación oficial

Durante el análisis administrativo surgió un elemento que tuvo peso en la decisión final. Según consta en la documentación incorporada al expediente, Díaz Pacce contaba con una condena firme por corrupción de menores, dictada por la Cámara Tercera en lo Criminal en diciembre de 2019.

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Ese antecedente se sumó a la condena más reciente por abuso sexual, configurando un cuadro que, según la evaluación de las autoridades, resultaba incompatible con la permanencia del médico dentro del sistema sanitario provincial.

El decreto sostiene que la existencia de condenas penales firmes afectó de manera directa los deberes de conducta, idoneidad y decoro exigidos a los agentes estatales, especialmente en áreas vinculadas a la atención de la salud.

La causa por abuso sexual que derivó en la sanción

La situación administrativa de Díaz Pacce se agravó tras el juicio por jurados realizado en 2025, cuando fue declarado culpable por un caso de abuso sexual ocurrido en una quinta de Colonia Amadeo.

Durante el debate oral, la acusación sostuvo que la víctima fue engañada, drogada y posteriormente abusada por el profesional. El jurado rechazó la versión defensiva y emitió un veredicto condenatorio que luego se transformó en uno de los principales fundamentos del proceso disciplinario.

A partir de esa condena, el Estado provincial consideró que el médico ya no reunía las condiciones necesarias para continuar desempeñándose dentro de la administración pública.

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El sumario y las inasistencias al trabajo

La investigación interna comenzó cuando la Unidad Central de Coordinación de Emergencias Médicas (UCCEM) informó que el profesional había dejado de concurrir a su puesto de trabajo desde mayo de 2024.

Las actuaciones posteriores determinaron que su ausencia estaba vinculada a la privación de libertad dispuesta en el marco de la causa penal. Frente a esa situación, el Ministerio de Salud ordenó la apertura de una información sumaria, dispuso su suspensión preventiva y avanzó con la retención de haberes.

En su descargo, Díaz Pacce argumentó que había solicitado licencias acumuladas durante años anteriores. Sin embargo, los instructores del expediente concluyeron que no existían elementos suficientes para justificar las inasistencias y consideraron acreditado el incumplimiento de sus obligaciones como agente estatal.

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Una carrera en el Estado que terminó con la máxima sanción

Los registros oficiales indican que Díaz Pacce había ingresado al sistema sanitario provincial en 2011 y desempeñado funciones en distintos establecimientos de salud.

Incluso, en enero de 2024 fue designado al frente de la Región Sanitaria VIII, cargo que ocupó hasta poco antes de quedar detenido.

Finalmente, la Dirección de Sumarios recomendó aplicar la sanción más severa prevista en el régimen disciplinario provincial. El Poder Ejecutivo hizo lugar a esa recomendación y resolvió la exoneración, una medida que implica su desvinculación permanente de la administración pública chaqueña.