Informe de la UBA: una de cada cuatro personas no se identifica con ninguna religión

Un nuevo estudio de la UBA muestra una transformación estructural en las identidades religiosas del país y la consolidación de un escenario marcado por la diversidad y la desvinculación institucional.

El Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, una iniciativa del Observatorio de las Creencias de la Universidad de Buenos Aires (OCREAR CBC-UBA) presentó su primer informe de 2026, “El mapa de las identidades religiosas en Argentina”, difundido por NA.

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Catolicismo, mayoritario

De acuerdo a los datos relevados a partir de una encuesta probabilística de alcance nacional, si bien el catolicismo continúa siendo la religión mayoritaria con un 57,7% de adeptos, la cifra se encuentra muy lejos del 90% registrado a mediados del siglo XX.

El dato más disruptivo es la consolidación de las personas sin filiación religiosa (que incluyen a quienes declaran no tener religión, a las personas agnósticas y ateas) como el segundo grupo en magnitud, alcanzando un 22,4%.

En el informe se indicó que este crecimiento no implica necesariamente un vacío espiritual, sino lo que los expertos denominan "creer sin pertenecer": una religiosidad que persiste de forma autónoma, desvinculada de los templos y las estructuras formales. Por su parte, el mundo evangélico se mantiene como la segunda identidad religiosa organizada con un 17,4%.

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Recambio generacional

El informe destaca que el motor principal de este cambio es un profundo proceso de reemplazo generacional y que la edad es la variable que mejor explica el alejamiento de la fe institucionalizada.

“Por una parte, entre los jóvenes de entre 16 y 29 años, son el 44,6% se identifica como católico, mientras que el 31% declara no tener filiación religiosa. Esto contrasta con los adultos mayores de 50 años, donde el catolicismo conserva aún una posición dominante (69%) y solo una minoría se declara sin religión (12,6%)”, señaló Juan Cruz Esquivel, Director del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina e Investigador de la UBA y el CONICET.

En términos de género, la situación tampoco es pareja: frente al alejamiento de los varones de las estructuras religiosas, el estudio señaló que las mujeres presentan una mayor vinculación institucional, especialmente en el ámbito evangélico (19,3% frente al 15,2% de los hombres). En contraste, los hombres muestran una tendencia significativamente mayor a declararse sin filiación religiosa (25,7% frente al 18,8% de las mujeres).

En cuanto a lo territorial, el catolicismo es más fuerte en el interior del país (59,4%), mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) actúa como vanguardia del cambio, concentrando la mayor proporción de personas sin religión (26,1%).