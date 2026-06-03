El Senado sesiona mañana sin el pliego de Michelli pero con la interna libertaria todavía abierta

"Bullrich se cortó sola siendo la presidenta del bloque, no una senadora aislada". El reclamo que transmitieron a PERFIL viene del mismo bloque de La Libertad Avanza en el Senado, que, a pesar de haber resuelto hoy en la reunión de Labor Parlamentaria que el pliego de María Verónica Michelli no estará en el temario de la sesión del jueves, no pasó la bronca desde que la ex ministra de Seguridad manifestó públicamente —con presentación de su renuncia a Milei mediante— estar en contra de la posición del gobierno de rechazar el pliego de la jueza por su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, que investigó el patrimonio de Adorni y la criptoestafa $LIBRA. Así las cosas, la Cámara alta sesionará a partir de las 11 con tres puntos principales: la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el acuerdo con los holdouts y 50 pliegos judiciales. Y dejará para la semana que viene la definición sobre la candidata a jueza.

"La idea era bajar un cambio, total el ruido ya lo generó, el pliego ya no importa tanto", agregaron a este medio respecto de Bullrich, que volvió a generar un fuerte estrés en el bloque libertario y marcar distancia con decisiones de Karina Milei. El camino de Michelli ahora tiene dos alternativas: una es que su pliego vuelva a la Comisión de Acuerdos y su presidente, Juan Carlos Pagotto, nunca habilite su tratamiento. De ser así, la oposición debería juntar primero firmas para habilitar el tratamiento de ese pliego en esa comisión, algo difícil teniendo en cuenta que en el peronismo algunos resisten ese pliego. La otra alternativa es que se habilite el dictamen y se trate en una sesión la semana próxima, aunque ya el Poder Ejecutivo envió formalmente un pedido que ingresó al Senado pidiendo retirar el pliego.

Lo que también ocurrió este miércoles —en simultáneo con la reunión de Labor— fue precisamente que Pagotto, el senador riojano karinista que se había negado a presentar el dictamen positivo de Michelli para trabarlo procedimentalmente, finalmente lo ingresó en Mesa de Entrada. Ese era el dato técnico clave: sin dictamen ingresado, el pliego no podía tratarse aunque hubiera voluntad política para hacerlo. Ahora que fue ingresado, el pliego podría ir al recinto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

María Verónica Michelli

Victoria Villarruel recibió a la jueza María Verónica Michelli, mientras Milei busca frenar la designación

Villarruel recibió a Michelli y el Gobierno se llena de frentes

Antes de que la reunión de Labor definiera el temario, Victoria Villarruel recibió en su despacho a Verónica Michelli y le expresó su respaldo. Además, la lista de senadores que se sumaron en contra del retiro del pliego siguió creciendo durante el día. La salteña Flavia Royón, del monobloque Primero los Salteños, fue una de las últimas en pronunciarse: "La justicia no puede ser un botín político, que ponen y sacan sin explicitar ningún motivo. Mi posición es, habiendo firmado el pliego y sin ninguna razón válida, que no voy a apoyar el retiro", dijo en Urbana Play.

La bancada radical en pleno, Convicción Federal y el PRO —cuyo jefe de bloque, Martín Goerling, confirmó que mantienen la firma positiva— también están en contra del retiro. Por su parte, ya Carolina Losada había anticipado lo mismo en representación del bloque radical.

Lo que sí se vota mañana: propiedad privada y holdouts

La sesión del jueves tiene dos proyectos de fondo más allá de los pliegos. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llega al Senado después de que el oficialismo aceptara modificaciones que implicaron concesiones al peronismo: se eliminó el capítulo que derogaba artículos del régimen de barrios populares —RENABAP— y se modificó el régimen de tierras rurales, delegando en las provincias la regulación sobre compra de tierras por extranjeros. También se suavizó el mecanismo de desalojos exprés. Como el texto fue modificado respecto al enviado por el Ejecutivo, si el Senado lo aprueba tendrá que volver a Diputados. El oficialismo habría conseguido los votos para aprobarlo.

El proyecto de pago a los holdouts busca cancelar una deuda de 171 millones de dólares con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores con demandas activas contra la Argentina por el default de 2001. El acuerdo fue avalado por la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Nueva York en marzo pasado y tiene plazo de vencimiento hasta el 30 de junio. El dictamen tuvo que volver a comisión en mayo para corregir errores materiales —montos prescriptos y bonos que habían quedado afuera del texto original— y ya está listo para el recinto.

Patricia Bullrich desafía a Karina Milei por el pliego de Michelli y el Gobierno se expone a una dura derrota

El malestar con Bullrich: "Se cortó sola siendo la presidenta del bloque"

Detrás de la descompresión táctica de este miércoles, en el bloque libertario del Senado el malestar con Bullrich no desapareció. "Se cortó sola siendo la presidenta del bloque. Tenés que respetar la conducción. No sos un senador aislado", dijo una fuente del bloque a PERFIL. Al mismo tiempo reconocieron que no se avizora una ruptura. "Se descomprimió en la reunión de labor al conocer que no estará el pliego y ya. La idea es bajar la tensión. Total, el ruido Bullrich ya lo generó, tuvo su momento. El pliego ya no importa tanto. Pareciera que juega a ser una presidenta del interbloque, no del bloque: contener al bloque pero a los aliados también".

El problema de fondo que señalan dentro del bloque sigue siendo el error del Ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques. Desde el entorno de Bullrich confirman que la semana pasada en la mesa política ella había advertido que el retiro del pliego era un error procedimental —que el pedido debía votarse en el recinto— y que el ministerio respondió que no hacía falta votarlo. "El filtrado fue el problema claramente", resumió una fuente del bloque a este medio. El Gobierno expuso al Presidente a pedir algo que no podía cumplir. Bullrich lo dijo. Nadie la escuchó. Y ahora el pliego de Michelli va a llegar al recinto de todas formas, probablemente con los votos para ser aprobado. La única pregunta que queda es si el Presidente decide no firmar el nombramiento, una maniobra que también lo expone a nuevas denuncias judiciales.

JD/ EM