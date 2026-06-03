La exministra de Seguridad y ahora senadora, Patricia Bullrich, se mostró junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en una imagen difundida originalmente a través de su cuenta de X y replicada después por Presidencia. A esta altura, el gesto buscó enviar una señal de unidad frente a las versiones de tensiones internas en el oficialismo.

Acto seguido a la difusión de la fotografía, fue la propia Bullrich quien buscó poner paños fríos a los rumores de ruptura y escribió: “Reunión con Karina, siempre trabajando juntos para las transformaciones lideradas por el Presidente”.

Durante los últimos días, la tensión en el oficialismo se había incrementado a partir del conflicto por la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la abogada María Verónica Michelli como candidata a jueza federal. La medida generó diferencias luego de que Bullrich manifestara su desacuerdo, al señalar que no acompañaría el retiro de la postulación.

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Michelli es cuñada del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, un dato que influyó en la controversia dentro del debate oficial sobre los criterios de selección de magistrados.

La exministra buscó suavizar las consecuencias de sus dichos

Lo que busca este mensaje es que el ala bullrichista del Gabinete intente reafirmar su alineamiento con el proyecto encabezado por Javier Milei, pese a las discrepancias que surgieron en las últimas semanas. Anteriormente, desde Mendoza, Bullrich había intentado minimizar el impacto político de su postura durante un congreso de ciberseguridad. Allí reveló que, ante la discrepancia, puso su renuncia a disposición del Presidente, quien —según su relato— le habría restado importancia a la oferta y confirmado su continuidad en el cargo.

A pesar de estas tensiones, Bullrich mantiene su postura de representar a un sector del electorado antikirchnerista que prioriza la institucionalidad y la transparencia, un capital político que, por ahora, sigue siendo pieza clave.

Victoria Villarruel recibió a la jueza Michelli y marcó límites ante la ofensiva de la Casa Rosada

La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió este martes en su despacho del Senado a la jueza María Verónica Michelli. Aquel encuentro, que se extendió por casi una hora, se convirtió en un mensaje de peso: la titular de la Cámara Alta manifestó su respaldo institucional frente a la insistencia del Gobierno nacional de retirar el pliego de la magistrada, cuya nominación ya cuenta con dictamen favorable.

Así es, la postulación de Michelli se transformó en uno de los puntos de mayor fricción entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pese a que el expediente obtuvo nueve firmas en la Comisión de Acuerdos —incluyendo avales de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales—, la Casa Rosada impulsó el retiro del pliego después de trascender el vínculo familiar de la abogada con el periodista Hugo Alconada Mon.

Desde el entorno de la vicepresidenta fueron claros: "Villarruel respeta la institucionalidad. El pliego tiene dictamen y ella no va a ir en contra de las mayorías del Senado". Con esta postura, Villarruel se distancia de la estrategia de la Secretaría General de la Presidencia y del Presidente Javier Milei, reafirmando la autonomía del cuerpo legislativo una vez que el proceso de designación ha avanzado en sus instancias técnicas y políticas.

La jueza María Verónica Michelli

El encuentro marca un nuevo punto de fricción en la relación entre el Ejecutivo y la Vicepresidencia

La magistrada Michelli cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial y se desempeña desde 2009 como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata. Su perfil académico y profesional fue, precisamente, el argumento esgrimido por diversos senadores para cuestionar la decisión del Ejecutivo.

MV