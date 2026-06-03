Victoria Villarruel recibió este martes en su despacho de la Presidencia del Senado a la jueza María Verónica Michelli y le manifestó su respaldo político e institucional en medio de la ofensiva que impulsa el Gobierno para impedir su nombramiento en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata.

El encuentro de la vicepresidenta con la magistrada agregó un nuevo capítulo a la confrontación que Villarrual mantiene con la Casa Rosada casi desde el inicio del mandato de Javier Milei.

La reunión duró cerca de una hora y se desarrolló en las oficinas que ocupa la vicepresidenta en el primer piso de Senado. Ocurrió en uno de los momentos de mayor tensión entre el Gobierno nacional y ese cuerpo legislativo, cuando la Casa Rosada intenta retirar un pliego que ya logró las firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos.

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Además de la oposición más fuerte al Gobierno, una parte importante de los bloques dialoguistas, y del propio oficialismo, rechazan el pedido de retiro que elevó el Gobierno al Senado.

La controversia en este caso se produjo cuando trascendió que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

La jueza obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos con nueve firmas de senadores de La Libertad Avanza, del PRO, de la Unión Cívica Radical y de espacios provinciales. Así quedó en condiciones reglamentarias de ser votada por el pleno de la Cámara Alta.

Carolina Losada se suma a Patricia Bullrich: "No hay ninguna razón para que Michelli no pueda ser jueza"

Este lunes, la senadora Patricia Bullrich mostró distancia con el Gobierno nacional al realizar un largo posteo en su cuenta de la red social X para dejar en claro que no apoyaría las intenciones del presidente Javier Milei y de su hermana Karina sobre el pliego de María Verónica Michelli.

LT